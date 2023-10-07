陸黃金周8天8.26億人次出遊 較疫前增4.1％

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大陸今年中秋十一共8天連假昨結束，文化及旅遊部數據中心測算，國內旅遊出遊人數8.26億人次，按年增71.3％，較新冠疫情前2019年增長4.1％；實現國內旅遊收入7534.3億元（人民幣，下同），按年增129.5％，較2019年升1.5％。多個旅遊出行平台數據和分析都顯示，大陸旅遊市場正式復常。

大陸文旅部指出，中秋遇上國慶，「前半程團圓、後半程旅遊」特徵較為明顯，群眾假日出遊意願得到集中釋放，中遠程旅遊實現較高增長。通報還特別提到，夜間消費活力在長假得到進一步激發，根據中國聯通數據監測，在長假期間，243個國家級夜間文化和旅遊消費集聚區夜間客流量1.12億人次，平均每個集聚區每夜5.76萬人次，較去年同期成長68.7％。

新華社報導，假期餐飲、出行、景點、住宿等服務消費強勁，成為拉動假日經濟的主引擎。美團前日發布的十一黃金周消費數據顯示，全國服務零售日均消費規模較2019年同期增長153％，迎5年來最旺十一；北京、上海、南京、西安、成都、重慶、武漢、長沙、杭州、洛陽上榜全國10大熱門旅遊城市。

中新社報導，旅遊社交平台馬蜂窩昨發布的旅遊大數據也顯示，今年假期，高鐵成為遊客最青睞的公共交通方式，北京、上海、廣州、成都等大城市周邊「3小時高鐵圈」目的地成為遊客出行首選。馬蜂窩列出的十一10大熱門旅遊城市則是北京、重慶、上海、成都、西安、南京、杭州、長沙、廣州、武漢。

據在線旅遊平台去哪兒大數據，十一熱門城市酒店預訂量較疫情前增長2倍，熱門目的地前十為北京、成都、重慶、上海、長沙、西安、杭州、廣州、武漢、南京；國內熱門城市機票預訂量較2019年同期增長近5成；三、四線城市旅客較疫情前增長近7成。

去哪兒大數據研究院研究員蕭鵬分析稱，種種數據表明，旅遊市場已恢復正常。另多個大陸旅遊目的地排行榜都把北京列為榜首，北京市商務局昨發布數據顯示，中秋國慶假期，該局重點監測的百貨、超市、專業專賣店、餐飲和電商等企業實現銷售額92.7億元，按年增長21.8％。