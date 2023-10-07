歐盟外交代表波瑞爾傳12日訪中 聚焦電動車反補貼調查

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原定今年內訪問中國大陸的歐盟外交與安全事務高級代表波瑞爾（Josep Borrell），在經過確診和行前遭陸方取消等波折後，據傳將於12日至14日訪問中國大陸。消息指出，波瑞爾將與中國外長王毅討論雙邊關係及外交和安全政策問題，預料將針對去風險、電動車反補貼調查及俄烏戰爭進行磋商。

波瑞爾原定今年4月中旬訪中，但因新冠檢測呈陽性而推遲。之後，他計劃7月訪問中國，但此行在最後一刻被中國政府取消。法新社引述一名歐盟官員說法表示，波瑞爾（Josep Borrell）將於10月12日至14日訪問中國，並將與王毅「討論雙邊關係及外交和安全政策問題」。

報導指，歐盟目前正在推進繼續與中國保持經貿關係，同時減少對中依賴的政策。歐盟執委會主席范德賴恩將這一政策定義為「去風險」，而非和中國脫鉤。在今年6月歐盟峰會發表的聯合聲明中，「去風險」的概念正式登場，成為歐盟對中戰略的一個指導方針。

在本月6日開幕的歐盟秋季峰會上，制定一項去風險並且確保經濟安全的戰略成為一個重要議題。其中涉及限制歐盟對某些戰略產品的依賴，例如電動車電池所用的鋰或風電汽輪機組中所用的稀土。歐盟希望在2030年前推動關鍵原材料需求的內部開採、回收和處理，確保沒有第三國提供的關鍵礦物超過65％。

報導指，有關去風險的問題可能會是波瑞爾與中國官員討論的核心。此外，波瑞爾和中國官員的討論可能還將涉及歐盟近期出台的對中國政府涉嫌補貼電動汽車製造商展開調查的決定。

波瑞爾可能還將與中方討論烏克蘭戰爭問題。儘管中國試圖將自己定位為中立方，但卻為國際上日益孤立的俄羅斯提供外交和金融生命線。歐盟一直對北京的立場持批評態度。歐盟貿易專員上個月訪中期間表示，北京對俄烏戰爭的立場正在影響該國的形象。