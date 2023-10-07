疫後買氣增 製鞋業單月營收已逐月增加

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受惠疫後全球旅遊人數明顯提升，已推升運動鞋、休閒鞋、行李箱、輕奢精品包袋等市場需求，包括寶成工業（9904）、豐泰企業（9910），及威宏-KY（8442）單月營收已逐月增加，且年減幅度已收斂。尤其，雙十連假，及第四季適逢日韓的賞楓旺季，可望帶動運動休閒用品及行李箱等需求。寶成自結7月合併營收190.87億元，年減17.03％，自結8月合併營收201.23億元、年減12.87％；豐泰自結7月合併營收77.82億元，年減8.39％，自結8月合併營收85.53億元、年減2.6％。

同樣地，威宏自結7月合併營收7.08億元，年減8.37％，自結8月合併營收逾7.29億元、年減1.71％。無論寶成、豐泰與威宏近二個月來的單月營收，均呈現月增走勢，且年減幅度已縮小。

尤其，今年底歐美節慶贈禮需求與零售商促銷活動，均可望加速客戶終端庫存去化速度，並推升第四季的寶成、豐泰的運動鞋等產品，及威宏的行李箱及輕奢精品包袋的市場需求。

尤其，美商耐吉（Nike）9月28日公布2024財政年度第一季（2023年6月1日至2023年8月31日）財務業績，第一季營收為129億美元，年增2％，台股的製鞋廠中，Nike訂單占8成多的豐泰，因耐吉業績成長，其訂單可望直接受惠。

寶成主力替Nike、adidas、Asics、NewBalance、Timberland及Salomon等多個國際品牌，代工製造（OEM）/代工設計製造（ODM）鞋品。其中，Nike及adidas都是寶成的主力客戶。

威宏是Nike周邊護具配件及包袋類供應商，先前因為消費者需求減少，導致Nike庫存水位過高。不過，目前中國因疫情放緩，且買氣需求慢慢回溫，有利於公司後續接單。

威宏指出，全球各大運動及戶外品牌業者，已陸續上修2024年營運展望。尤其，美系大客戶Nike看好明年中國經濟復甦動能，終端市場消費力道，可望逐步向上，加上各項運動賽事持續展開，均有助提升運動護具與裝備的終端需求，而近年來運動風氣盛行，亦挹注終端運動包袋需求成長。威宏說，目前產業訂單與出貨節奏，已回到傳統淡、旺季週期，加上第三季為歐美品牌商開發季度，而影響業績表現。威宏表示，第四季起，將進入消費旺季，加上品牌客戶庫存調整已見成果，屆時，運動與輕奢精品兩大品牌事業群，可望重回成長態勢。