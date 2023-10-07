比利時調查阿里涉「間諜」活動 菜鳥物流強烈否認

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根據路透報導，比利時情報部門正在調查阿里巴巴旗下物流公司菜鳥在該國的物流中心是否從事「間諜」活動。對此，菜鳥發表聲明稱，「強烈否認這些基於先前推測的指控」，更強調菜鳥遵守營運所在地的所有法律法規。中國專家認為，以所謂安全視角審視此類專案，無疑將破壞中歐正常務實的經貿合作。

比利時國家安全局5日在一份聲明中表示，正在調查菜鳥在列日機場營運電商物流中心所帶來的風險，「偵查和打擊包括阿里巴巴在內的中國實體可能開展的間諜或干擾活動」。該聲明稱，由於中國法律要求中國公司與當局和情報部門分享數據，中國可能將這些資料用於非商業目的，這使阿里巴巴的存在引起比利時國家安全局的關注。

阿里巴巴於2018年與比利時政府簽署協議，在該國列日機場開設一個由菜鳥營運的電子商務貿易中心。2021年，菜鳥在歐洲最大的智慧物流樞紐比利時列日數位物流中樞投入使用。

英國《金融時報》報導，在該中樞建成之前，比利時議會曾提出對該地點存在潛在間諜活動的擔憂。中方當時否認了相關不實言論。稱其為「中國威脅論」的翻版，不僅會誤導廣大比利時民眾，也給中國企業和人員在比的形象、聲譽造成負面影響。

根據《環球時報》引述中國現代國際關係研究院歐洲所學者董一凡表示，當下，歐洲因內部、外部複雜因素對中國的認知和觀感產生了複雜變化，中歐之間的很多正常經濟合作專案被以一種所謂安全的視角審視。在這種輿論環境下，包括比利時國家安全局在內的各種安全、防務部門，為了突出自身的影響力，更願意出頭來炒作這方面的議題。