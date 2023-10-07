陸Q3上市收緊 近1個半月12家衣食住企業終止IPO

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大陸第3季申請上市收緊趨勢明顯 根據Wind資料統計，大陸A股2023年第3季共有91檔新股上市，募資總額達1139.65億元（人民幣，下同）較第2季度IPO首發家數、募資總額均有所下降。

其中觀察到撤消方面，第3季共有74家企業撤消。其中在行業方面，以衣食住產業的IPO撤消情況較為突出。8月14日至9月28日之間，有12家衣食住企業IPO終止。其中4家在8月撤回IPO申請資料，9月更高達8家撤單。

根據澎湃新聞報導，截至9月30日，今年前3季共有264檔新股上市，共計募資總額達3236億元，募資額較去年同期小幅下滑0.33％。其中，科創板募資額度最高，達1395.79億元；其次是創業板，募資1119.93億元；滬市主機板募資總額395.91億元，深市主機板募資總額為213.71億元，北交所募資總額為111.09億元。

其中，第3季共有91家企業IPO，募資總額1139.65億元，第2季共有105家企業IPO，募資總額達到了1445.98億元。

值得一提的是，第3季監管對IPO的發行節奏進行了新的定調。8月18日大陸證監會正面回應IPO、再融資節奏放緩的市場傳聞時表示，要充分考慮二級市場承受能力，加強一、二級市場的逆週期調節，更好地促進一二級市場協調平衡發展，強調「市場會感受到這種變化」。

隨後8月27日，大陸財政部、證監會和三大交易所為活躍資本市場推出政策組合拳，明確表示將根據近期市場情況，階段性收緊IPO節奏，促進投融資兩端的動態平衡。

IPO數量明顯減少的同時，部分市場的IPO撤消數量則有所走高。根據Wind數據顯示，前3季度A股首發上會企業共有275家，其中，滬市主板28家，深市主板53家，科創板31家，創業板104家，北證59家。最終254家企業IPO上會獲得通過，通過率為92.36％；12家企業IPO上會未獲得通過，被否率達4.4％；此外，還有9家企業被暫緩表決。