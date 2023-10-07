光輝10月就靠漲倍股！專家選股3方向 16檔口袋名單曝

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【旺得富理財網 李宗莉】美股周五上演V轉秀，替台股下周行情注入強心針，分析師指出，連假過後可留意9月營收創高、台幣貶值受惠、投信軋空等3方向來選股，看好記憶體、IC設計、車用、AI、蘋概等族群，包括技嘉、群聯、奇鋐、東陽、帝寶、台光電、迎廣、定穎等15檔可留意。

摩爾投顧分析師陳昆仁師指出，台股連假前主力、法人均呈現觀望為主，且近期股市利空消息滿天飛，信心度持續下降，但大盤卻在連假前，偷拉2天重返月線，櫃買甚至領先重回季線之上，呈現弱中透強格局。

國慶連假過後，可留意3大方向，第1個是9月營收公布，迎來復甦行情的族群和個股；第2個是Q3新台幣貶值，有匯兌收益的利多，最後則是中小型股上演軋空行情，將是第4季開始的關注重點

從台股目前已公布9月營收的公司來觀察，陳昆仁分析，除了台積電營收較沒有亮點之外，許多產業像是記憶體、IC設計族群營收皆出現明顯的復甦力道，像是記憶體廠群聯、IC設計譜瑞-KY、股王信驊等3家，9 月營收皆出現大幅成長。

最壞情況已過，隨著科技股將進入Q4旺季，營收將持續成長，甚至大家以為只有在AI方面呈現高成長的代工廠技嘉，隨著PC市場回溫，營收也創下了歷史新高，年增率高達85%，此外，像9月營收成長的相關個股中，奇鋐、森崴能源、辛耘、台光電等4檔皆可留意。

另外，9月營收陸續公布後，台股接下來也將進入Q3季報公布期，方向一樣留意電子族群，因台股第3季匯率持續貶值，若是以美國市場為主的科技股和車用零組件股，將會有匯兌收益，因此也會對Q3整體季報的獲利有加成效果。

且隨近年美中貿易戰，許多台廠紛紛把市場移至美國市場，因此第3季科技股的財報，將會是接下來的亮點，包括鏡頭一哥大立光，AM族群的東陽、帝寶與UPS 不斷電系統皆可留意。

最後，因外資還是呈現觀望，投信、官股護盤積極，中小型股表現相對活躍，且近期許多中小型股融券大增，可留意中小型股的軋空行情，尤其近期題材面影響股市較大，可留意題材熱門股出現軋空行情，操作上可採突破後沿5日線操作。

若出現高檔爆大量長黑或出現上影線，則可先獲利一半，剩下看是否守穩10日線，相關高券資比個股，包括迎廣、笙泉、建舜電、定穎投控、旭品等5家，皆是下周可留意的個股。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。