充電樁大爆發 內行欽點6檔正港概念股

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【旺得富理財網 黃順德】社區禁止住戶安裝充電樁，恐影響房價？一份「禁充電樁社區」在網路廣為流傳，引發熱議。房仲表示，電動車日益普及，未來高價宅將會朝兩方向發展，包含預留充電裝管線，以及統一將充電樁設置好，長期多少影響到購買意願甚至房價。

電動車市場快速成長，去（2022）年全球電動車銷售768萬輛，占全年車輛銷售滲透率9.5％，到2030年預計年銷售3,806萬輛，占全年車輛比重28.4％，充電樁基礎建設也勢必同步攀升。

充電樁是一個整合電源供應、資料通訊、物聯網的產品，充電樁組成就包含線束、連接器、主機板、電源模組、探針等，充電站還包含電源管理、電力分配、儲能系統等，是一個微電網的概念，其中商機非常具想像空間，預估2021年到2030年全球充電樁年複合成長率達32％，產值上看4,000億美元。

台系半導體、零組件、軟體等技術都在全球占有領先地位，許多廠商原先跟車用沒有直接關聯，但卻在這一波充電樁大趨勢中受惠；不過，資深證券分析師認為，若要投資充電樁概念股，要看電動車充電樁占公司業務比重，並非只要沾上邊就能投資，並看好台達電（2308）、華城（1519）、飛宏（2457）、建和興（3003）、信邦（3023）、虹堡（5258）等。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。