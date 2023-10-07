府院助攻數位新南向 泰馬越打頭陣年底展成果

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新南向政策是台灣印太戰略的核心，有別於過去集中貿易推廣，府院今年攜手推動「數位新南向」，從單純賣商品進階到賣服務。幾經盤點，鎖定泰國、馬來西亞、越南，同時布局印尼，就智慧城鄉、智慧交通、智慧製造、智慧醫療四面向推動。知情人士指出，預計年底展現具體成果。

2016年總統蔡英文上任後提出新南向政策，期待跳脫過度依賴大陸市場產業鏈。然而隨著後疫情時代來臨，必須做出升級。府院高層說，「數位新南向」以輸出服務為導向，協助台灣資通訊等優勢產業落地，這將把台灣帶向新的外交模式，從單純產業發展到經營雙邊甚至區域經貿關係，簡單來說就是擴大版新南向政策，連友邦跟區域經濟都包含在內，發揮台灣軟實力。

該高層也說，新的模式以產業經濟為主切入，建立雙邊甚至區域的國際經濟合作。如晶片和半導體是台灣優勢，將擴大到智慧城市、智慧交通、智慧醫療、智慧製造等四面向應用，長期把製造業服務業化，才能輸出更多解決方案，進而演變成高附加價值的產業經濟模式。

而為精準拉出策略，總統府秘書長林佳龍與總統府資政沈榮津共同召集「戰略型產業合作專案管理會議」，年初迄今已召開約十場會議，採旗艦型專案管理模式。在9月底會議上，便就智慧醫療的國際布局進一步收斂。

知情人士指出，經盤點後，數位新南向將鎖定泰國、馬來西亞跟越南發展，此外也會放眼布局印尼，另外印度也可望成為選項之一，惟會限定在特定城市。其中又以泰國最為成熟，希望以泰國智慧交通跟智慧醫療發展模式，作為其餘新南向國家範本。

據了解，泰國安美德（AMATA）工業園區有望在年底有明確的投資動向，不少資訊大廠正評估進駐；另馬來西亞在年底也會有整層智慧病房推出，都被視為數位新南向的具體成果。

至於越南正處於產業升級階段，我方希望能將高階製造能量帶入，在自由貿易港區建設過程中也將導入台商力量，促進更多合作；對於印尼則是看中其供應鏈重組商機，以共享機車來說，未來也有望導入台灣智慧系統。

行政院經貿辦指出，新南向政策必須在既有基礎擴大合作，而數位新南向就是個很好方向，目前已有業者正積極應用台灣數位科技創新的優勢，搭配國內的硬體機器設備，前往新南向國家進行整體智慧整合系統服務，而這也是面對後疫情時代，台灣立足印太地區關鍵力量。