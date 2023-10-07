新南向簽逾120個MOU 促投資成效顯著

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根據行政院經貿辦近日一份從未曝光統計，自2016年新南向政策推動以來，與新南向國家簽署超過120個合作備忘錄（MOU），其中與菲律賓、印度、越南簽署新版投保協定，對鼓勵廠商赴當地投資布局具有顯著效果，如台印投保協定生效後，新增投資額占歷年對印度七成以上。經貿辦表示，未來將在既有合作基礎下繼續擴大，數位經濟推動將成為台灣未來立足印太地區關鍵力量。

據統計，我對新南向18國貿易總額自2016年958億美元，增加至2022年1,803億美元，成長88.2％，增速優於同期我國對全球貿易成長。我對新南向國家出口金額也從2016年592億美元，增加為2022年969億美元，增幅63.6％。

投資方面，2022年台灣對新南向18國投資達52.7億美元，較2016年成長121.4％。累計推動新南向政策以來我赴新南向國家投資案逾1,300件、金額逾273億美元。

2022年台灣對新南向國家投資金額達52.7億美元，較2016年成長121.4％，取代大陸成為自1993年以來我國最大投資地區。同時間新南向國家來台投資金額達20.73億美元，較2016年增加超過7倍。1到6月，投資持續熱絡，總計對新南向國家投資達21.26億美元，持續超越對大陸投資19億美元。

此外，新南向政策推動以來，與新南向國家簽署超過120個MOU，包括治安、醫藥衛生、農業、財政金融、教育、文化交流等，如與新加坡、菲律賓簽署打擊跨國犯罪MOU、與泰國簽署的銀行業監理MOU、與印度簽署的傳統醫藥MOU等。

其中與菲律賓、印度、越南簽署的新版投保協定，對鼓勵廠商赴當地投資布局具有顯著效果。台菲投保協定生效後，新增投資額占歷年對菲國投資近半，印度更是達到七成以上；越南投保協定生效僅三年多，對越南投資就增加36.5億美元，截至6月，累計台灣對越南投資已達到137.1億美元。

對於新南向政策展望，經貿辦說，不僅要將已有基礎合作繼續擴大，還要看得更遠。隨著全球供應鏈變遷，台灣成為印太地區產業人才培育中心方向更要堅持，未來在半導體、農業、生技領域方面，也有很大發揮空間；在經貿領域上，雖然國際處境艱難，但已成功爭取多國投資保障協定，下一步，仍會朝著相同方向邁進。