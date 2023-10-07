《通網股》台灣大端首本TCFD報告 2030年前砸百億拚減碳

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【時報記者王逸芯台北報導】台灣大(3045)發表首本「氣候相關財務揭露報告書（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures Report）」(TCFD報告書)，並採今年8月獲亞洲第一家以「控制升溫在攝氏1.5度」情境通過SBTi 審查2050年的淨零路徑，嚴格以IPCC AR6各種情境計算，訂定短中長期的財務衝擊與成本分析，以應對全球氣候變化帶來的升溫挑戰。台灣大也預估在2030年前將投資百億元發展綠電及碳費、減碳等因應，大步邁向2050年淨零排放目標。

全球氣候加速變遷，台灣大透過TCFD科學化框架，鑑別5大風險5大機會。面對全球綠電市場供不應求，台灣大率先於2020年佈局綠電採購，以20 年長期購電合約鎖定優惠綠電價格，推估至2040年將節省至少14.5億元的電力成本。台灣大運用ICT核心能力，加速產業綠色轉型，搶攻永續商機，以大數據協助雲端IDC機房優化電力使用效率，更將節電設備商品化，推動「綠巨人計畫」，協助企業「碳盤查」、「能源管理」，推估至2040年可為企業客戶減少4.6億元的電費，將低碳商機效益最大化。未來台灣大也將通過發行綠色債券，投入再生能源可視化系統建置，智慧化追蹤、演算再生能源使用量等智慧節能設備，具體提升能源效率並減少碳排。

台灣大董事長蔡明忠強調，根據最新的聯合國IPCC AR6評估報告，如果不改變現有的排放趨勢，全球將在2040年前升溫攝氏1.5度以上，嚴重影響人類生存。我們必須加快腳步實現淨零，新潔淨能源的開發至關重要。台灣大全力支持中研院「淨零科技研發產研合作」，加速學界開發再生能源開花結果。目前團隊已成功將天然氣中的甲烷，透過「去碳燃氫」的技術提取出氫，並與小型實驗發電機組串接正式發電，未來也將持續測試擴大發電能力，同時投入地熱能和海洋能的研究，將為台灣的能源轉型開啟新篇章。

蔡明忠進一步指出，透過TCFD報告書，讓所有利害關係人具體了解，台灣大面對氣候變遷下，如何管控風險並掌握機會。同時，報告書也具體回應包含SDG 7 可負擔的潔淨能源、SDG 9工業化、創新及基礎建設以及SDG 13氣候行動、SDG 17多元夥伴關係等永續目標。

在報告書中，台灣大揭露具體落實氣候變遷治理的組織運作。不僅以「董事會」為最高指導單位，「永續發展委員會」更率業界之先，由蔡明忠親自擔任召集人，與5位獨立董事擔任委員，督導轄下包含由總經理擔任副主委，各事業群最高主管擔任委員的「永續發展小組」以及由技術長擔任主委的「環境管理小組」，以嚴謹的治理架構層層檢核、回報，由上至下全面整合協調。

同時透過TCFD架構分析，台灣大持續優化組織因應氣候變遷的韌性，不僅於2022年成立再生能源專責部門，專注綠能布局以及新潔淨能源的開發，更明定所有高階經理人需自定2~3項ESG指標，納入年終檢核，並與薪酬連動。同時，為更強化ESG績效與經理人薪酬之連結，倘各經理人年度設定ESG目標全數未達成，得視狀況就當年度考核調降等第或薪酬。2022年，台灣大共計13位高層主管之年終績效評估，與23項氣候變遷指標連動，以確保有效推動低碳轉型。