陸中秋國慶「超級黃金周」落幕 國內旅遊收入年增129.5％

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大陸文化和旅遊部6日發佈數據顯示，2023年中秋節、國慶日假期，文旅行業恢復勢頭強勁，全大陸的假日市場平穩有序。經測算，大陸國內旅遊出遊人數達8.26億人次，年增率71.3％，較2019年同期增長4.1％，進而實現國內旅遊收入7534.3億元（人民幣，下同），，年增129.5％，較2019年增長1.5％。

出境遊也迎來顯著復甦。根據攜程數據顯示，長假期間，出境遊訂單較去年同期增長超過8倍。從機票預訂資料來看，90後群體仍是出境旅客中的主力軍，占比近三成；00後增速最快，占比已和80後相當，達到22％。觀察中秋國慶期間，熱門機票目的地仍集中在港澳地區及亞洲國家，相較「五一」期間，跨洲長線國家如瑞士、西班牙、土耳其、俄羅斯、英國、法國等旅客增長速度最快。

另據《中國證券報》引述中國聯通數據監測，9月28日18時至10月6日6時，243個國家級夜間文化和旅遊消費集聚區夜間客流量1.12億人次，平均每個集聚區每夜5.76萬人次，較2022年國慶日假期增長68.7％。

攜程表示，近兩年，旅遊行業的加速復甦，離不開各地文旅部門的積極創新。中秋國慶期間，各地舉辦旅遊節、藝術周，創新旅遊產品並發放文旅消費券等，吸引遊客前往、促進文旅消費。例如，南陽因音樂節，宜賓因央視中秋晚會，中秋國慶期間搜索熱度較上年分別增長近2倍、超6倍。