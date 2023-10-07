《金融》「她經濟」崛起 華南銀助女性成家

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【時報記者任珮云台北報導】隨著社會女性意識抬頭，女性的影響力也與日俱增，根據行政院主計總處「111年人力資源調查性別專題分析」，女性因教育程度提升及服務業發展，勞動力參與率持續上升，其中111年女性勞動力參與率平均51.61%，相較去年(110年)上升0.12%，相較10年前(101年)則上升1.42%，傳統的「男主外、女主內」已逐漸轉變，現代女性即使結婚生子，依然追求實現自我價值，「她經濟」崛起，許多女性以購置人生第一棟房屋為目標，渴望藉由自身努力打拼，留下人生里程碑。

華南金（2880）旗下華南銀行致力金融友善環境，實踐普惠金融，針對不同族群提供符合其需求之金融服務及商品，協助無自有住宅家庭購屋自住，積極配合財政部青年安心成家購屋優惠貸款，自112年8月1日起由政府額外提供利息補貼，並將貸款年限延長至40年，?限期延長至5年，降低首購族群每月償還貸款金額，以減輕貸款初期還本壓力，截至112年7月底，華南銀行辦理青安貸款累計25,485件，貸款金額947.1億元，其中女性獲貸人數佔比51.05%，貸款金額占比50.13%，顯示現代女性經濟力提升，在買房能力上毫不遜於男性。但購屋貸款資金龐大，且不動產轉讓流動性較低，華南銀行提醒購屋民眾仍須謹慎決策，審慎評估本身財務能力及金融市場之波動風險。

為落實ESG善盡社會責任，華南銀行關注社會少子化及高齡化的來臨，早於105年推出「安養房屋貸款」，提供高齡者安養所需資金，規劃優質老年生活，截至112年7月底，貸款核貸件數1,108件、核貸額度56.44億元，其中女性核貸件數佔比54.06%，核貸額度占比59.46%，顯示女性對自身經濟安全保障有更強烈之意識，也更懂得愛自己。

華南銀行表示，將持續建構友善金融環境，落實聯合國永續發展目標「SDG5實現性別平等及所有女性之賦權」，提供女性優質融資服務。