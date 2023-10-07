藥華藥前三季累計營收34.6億元 年增69.5％

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藥華藥（6446）受惠罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，P1101）美國銷售持績成長，自結9月營收以4億元，交出年增57.5％佳績。累計前三季營收34.6億元，年增69.5％；如不含歐洲，年增達142.5％。預期第四季有望維持成長趨勢。

利多頻傳的藥華藥，旗下Ropeg快速遞增劑量方案用於中國真性紅血球增多症（Polycythaemia Vera, PV）患者的臨床數據達高標，顯示隨著接受Ropeg治療的時間越長，患者達到完全血液學反應（Complete hematological response, CHR）的比例─即患者在近三個月無放血情況下，紅血球、白血球及血小板數值均恢復正常的比例，也逐漸提高；目前Ropeg申請中國PV藥證的審查正順利進行中。

另外，由於中國近日將真性紅血球增多症、原發性骨髓纖維化（Primary Myelofibrosis, PMF）、皮膚T細胞淋巴瘤（Cutaneous T-cell Lymphoma, CTCL），以及上皮樣肉瘤（Epithelioid Sarcoma）、黑色素瘤（Melanoma）等可以干擾素治療的適應症正式納入罕見疾病目錄，預計有助於Ropeg在中國市場的推展。

此外，Ropeg也獲得馬來西亞官方的優先審查認定，將縮短藥證審查時間。

藥華藥10月初也公告與藥明生物（Wuxi Biologics Ireland Limited）順利簽訂某髓系免疫檢查點候選抗體序列的全球專屬授權合約，順利開發完成後可為公司產品線擴展新的實體腫瘤治療藥物。

為了增加商業化量產彈性以因應全球市場的佈局，藥華藥向美國FDA增列其台中廠為Ropeg針劑藥品 (Drug Product, DP) 充填廠，美國FDA查廠官員於9月底已順利完成台中針劑藥品充填廠的GMP查廠作業。