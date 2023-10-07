台南大型就博會人潮超乎預期 提供「3樣服務」助攻面試機會

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今年第3場「台南好生活、台南呷頭路」大型就業博覽會，今天在慈幼工商登場。由於小犬颱風剛離去，天氣還不穩定，市府勞工局原本預期到場求職的民眾不會太多，沒想到竟然湧進上千人，將會場擠得水洩不通，比今年3月18日在善化區文康育樂中心舉行的首場大型就博會人數還多，估計初步媒合率可達5、6成。

今天的大型就博會共邀集台灣穗高、直得科技、緯穎科技、安心食品、碳佐麻里等服務業、傳產業、科技業等81家廠商，合計釋出4211個工作機會，因職缺以服務業最多，且有不少兼職工作，吸引不少中高齡民眾到場找工作。

市府表示，台南市舉辦的大型就博會提供媒合就業平台，不僅能在現場面試，也提供線上面試的服務；尤其，10月已經接近年關，如果能在此時順利求職成功，就有機會拿到年終獎金，開心過個好年。

勞工局長王鑫基表示，為協助廠商徵才、市民就業，至今年8月市府已辦理大、小型徵才活動將近200場次；其中，3場大型就博會更提供履歷健診、面試模擬及美容美髮等服務，讓市民朋友在與廠商面試時，能夠將最完美的一面呈現給企業主，增加求職成功的機會。

另外，為提供外縣市想求職或轉職民眾就業媒合的機會，市府也積極開發線上媒合職缺，鼓勵民眾多加運用線上投遞履歷及視訊面試。

今天的就博會，市長黃偉哲、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟、台南市產業總工會理事長宋照濱、台南直轄市總工會理事長黃江福、大台南總工會副理事長陳美靜等人都到場關心。