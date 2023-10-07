心理健康是終身課題 「情緒教育展」雙十連假登場

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心理健康是不論年齡、種族、職業都應該終身學習最重要的議題。國際扶輪3522地區籌辦「癒見情緒，遇見自己—2023 Stand By YOU 情緒教育展」，今（7）邀請衛福部政務次長王必勝、衛福部心理健康司長陳亮妤、台灣精神診所協會理事長王仁邦揭幕。

「談到情緒，我們好像都很陌生！」身為老師的策展人林家安表示，情緒是小朋友成長過程最為重要的課題，偏偏普遍爸媽在成長過程中，鮮少接受過情緒教育，因此也不知道如何教導自己的小孩。尤其華人教育過於重視「智能」，我們一直被教導如何追求學業上的成功、追求卓越，卻不太清楚如何透過情緒學習來成長、追求幸福。

王必勝說，孩子的情緒可能比你我想像得更細膩和複雜，在展覽中也看到孩子藉由繪畫等方式表達喜怒哀樂。世界衛生組織倡議，沒有心理健康就沒有真正的健康，衛福部去年已經將心理健康業務分出來成立「心理健康司」，將兒少心理健康放在非常重要的地位。

王仁邦分享，自己診所約有3分之1初診患者是青少年，希望可以早期接觸到兒少的情緒風暴，在學校、家庭、社區，及早接住他們的情緒。現在很多家長經常是三明治族，沒辦法達到這個世代的期待和成就感，希望藉由這個展覽，能夠接住台灣各個世代的情緒。

「2023 Stand By YOU 情緒教育展」即日起至10月10日於華山文創園區西二館展出，包含三大展區，「情緒學習區」從認識情緒出發，帶領觀展者探索兒童到青少年各階段的情緒發展；「情緒影像區」則展示8幅兒童青少年繪畫，並透過文字，形構出創作者的生活世界並且賦予意義，以提供觀展者作品外，更多從繪畫療癒觀點的看見；「情緒互動區」邀請民眾實際透過繪畫、音樂等體驗，療癒身心靈，更為自己和身邊友人祈福。 展覽期間每日辦理活動，邀請憂鬱症防治協會理事長吳佳儀、金馬導演楊力州、全方位藝人羅小白等人講座分享。