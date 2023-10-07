明揚大火殷鑑 新北啟動工廠危險物品聯合稽核稽查

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屏東明揚大火造成10死113傷，廠區倉庫被揪出有超量30倍的化學物品，引發全台各縣市對工安的重視，新北市經發局表示，市府9月28日啟動第1梯次聯合安檢名單共39家，為期6至8周完成，執行期間如查獲工廠未依規定申報危險物品之違規情事，將依工廠管理輔導法裁處，最高可處5萬元罰鍰，並得按次連續處罰。

經發局表示，市府每半年聯合消防局、環保局、工務局及勞檢處辦理工廠危險物品聯合檢查及高風險性工廠聯合檢查，實地檢查輔導業者符合危險物品、勞安、公安、建管及環安規定，預防及降低重大工安事故的衝擊。

經發局指出，7月共有195間高風險工廠申請辦理工廠危險物品申報，且均依規定投保公共意外責任險。市府並於年下半年擴大安檢，就消防局危險物品存放場所約470家、環保局毒性化學物質約530家、勞檢處PCB廠約30家、農業局肥料加工廠6家進行抽查，並於9月28日啟動第1梯次聯合安檢名單共39家，為期6至8周完成，執行期間如查獲工廠未依規定申報危險物品之違規情事，將依工廠管理輔導法裁處。

經發局補充，依工廠管理輔導法規定，工廠如製造、加工或使用危險物品達管制量以上的工廠，未投保公共意外責任保險者，將處工廠負責人5萬至25萬元之罰鍰，如未依實申報或未依期申報，將令其限期申報，屆期仍未申報，處1萬至5萬元罰鍰，並得按次連續處罰。

經發局呼籲，新北市高風險工廠重新檢視工廠申報資料是否正確，並注意危險物品的使用及儲放環境，如有申報危險物品問題，請逕洽經發局工業發展科或至經發局官網查詢。