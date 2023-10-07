彰化搶修停電「分大細漢」？ 竹塘鄉長揚言蛋洗台電

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中颱小犬過境帶來的強陣風及鹽塵，造成彰雲嘉沿海地區出現大規模停電，截至今天上午彰化仍有3000多戶停電，竹塘鄉長蔡碩任在臉書表示，停電多日不見維修人員進駐竹塘，搶修分大細漢，再不來要蛋洗電力公司，引來大批網友按讚；對此台電表示，今已派駐2組人員進駐竹塘，盼能在今天下午4點以前全部復電。

因停電多日，民眾電話打不進台電，只能狂打地方民代，蔡碩任在臉書槓上台電，表示竹塘包括竹林，竹元，小西，內新等村都沒電，停電超過2天以上，直呼「大細漢差這麼多」，強調維修人員很辛苦，但某些「坐辦公桌的人，做為跟態度」他無法苟同。

蔡碩任貼文引來網友留言，表示「電力公司巡修課電話不會通，有通也無人接，村裡有辦喪的喪家2天沒電了、「土庫村東陽路一段已經停電48小時以上」，還有網友表示「豬舍停電2天，可以贊助豬屎」、甚至有網友說要丟「巴西蛋」。

彰化縣二林鄉廣興里里長詹金水也說，該里已超過30小時無電可用，電線也時不時在閃爍，跟台電反映卻回說，強風襲來的鹽塵和沙塵，期盼能下午沖刷掉讓他無語，怒批台電平常就應該務實做好保養，遇上災害百姓就不會受苦。

對此台電表示，小犬颱風過境台灣強風無雨，在東北氣風吹拂下，夾雜大量鹽塵影響輸電線路送電，台電人員漏夜以淨水清掃絕緣設備，將沾黏在絕緣設備上的粉塵及鹽塵沖刷乾淨，降低上述漏電情形，已經派了24名同仁接搶修電話，目前尚有3001戶停電，按搶修進度預計在今天下午4點能全部復電。