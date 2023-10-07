沒有人應該是孤島！關懷憂鬱症音樂會籲「做好三個C」

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第十屆「關懷憂鬱症講座音樂會」昨（6）晚登場，本屆以「沒有人應該是孤島」為主題。關懷憂鬱症音樂會主委、精神科醫師張家銘指出，孤獨會增加焦慮、憂鬱、失智、心血管疾病與提早死亡的風險，且孤獨問題在新冠肺炎後加劇，建議現代人平時做好三個C，可以終結孤獨、改善憂鬱。

張家銘說，台灣並不欠缺對憂鬱症的治療，但需要的是要打破憂鬱症的污名誤解、增加憂鬱情緒的覺察，以及鼓勵憂鬱症提早就醫，需要社會倡議，因此每年持續舉辦關懷憂鬱症音樂會。國際扶輪3523地區與台北市華南扶輪社，自2015年開始舉辦「憂鬱症閃唱」，2017年起用「關懷憂鬱症講座音樂會」的方式，結合憂鬱症的專家講座與木樓合唱團的天籟美聲，讓與會者知道憂鬱症的重要性，今年第十屆以「沒有人應該是孤島」為主題，說明孤獨問題的重要性。

張家銘表示，美國醫務總監Vivek Murthy今年特別提出「孤獨是社會流行病」概念，強調孤獨造成的健康風險等於一天抽十幾根菸，孤獨會增加焦慮、憂鬱、失智、心血管疾病與提早死亡的風險，而孤獨問題在新冠肺炎後更是增加。

張家銘也提到，網路手機平板增加了許多便利，但也降低了人與人的實際接觸，建議現代人應該「維持關係、降低孤獨」，有好的社交網絡連結（connect），能傾聽、同理的互動溝通（communicate），並留意關心需要的個人與家庭（care），做好這三個C，可以終結孤獨、降低憂鬱。

音樂會上半場在肯愛協會歌手胡藝芬「伊是咱的寶貝」的歌聲中，與全體觀眾協力推動氣球做結尾，象徵彼此連結並不孤單。下半場則由曾獲世界第一名的木樓合唱團演唱精心挑選的中外歌曲，幾首歌曲像是「如果明天就是下一生」、「You raise me up」（你鼓舞了我），讓觀眾陶醉感動，還有「Bridge over trouble water」（惡水上的大橋），歌詞中提到「如果你需要一個摯友，我正隨行在你身後，如同橫跨在惡水上的大橋，我將撫慰你的心靈」，好像提醒我們「沒有人應該是孤島」，應該彼此互相連結與關懷。