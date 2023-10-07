北台精品咖啡評鑑出爐 新北三峽農友邱建明奪特選獎

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「北台灣精品咖啡評鑑」結果出爐，北台6縣市包含台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及宜蘭縣22位咖啡農友共提交28件賽豆，今（7）日於精萃時光咖啡農創市集舉辦頒獎典禮，新北三峽竹崙子莊園咖啡農友邱建明獲新北市特選獎，本次評鑑不只讓咖啡農友切磋，也讓消費者認識北台灣所產的精品咖啡，打響北台精品咖啡知名度。

邱建明原從事珠寶產業，退休後經營三峽竹崙子莊園，在朋友的介紹下接觸咖啡產業，起初到阿里山及古坑向當地咖啡農學習種植方式及採後處理，但因北部的氣候不同於中南部，在種植過程中不斷摸索改進，找出適合北部栽植的方式。

因北部氣候濕冷，以致開花時間不一致，因此採收時程長達半年，從十一月到隔年五月陸續有漿果成熟。邱建明表示，為嚴格控管咖啡品質，在採摘時特別花費心力，分批採摘避免採摘到未成熟果實，咖啡漿果轉紅的時候還不是最佳採收時機，待果實完全紅透，製出的咖啡才能酸中帶甜，並以水洗法增添咖啡風味。此外，在採後乾燥部分，邱建明發現以除濕機花費20多天慢慢去除咖啡水分，相較於快速烘乾的方式，風味更加扎實。

為提升北台灣咖啡品質及競爭力，並且讓消費者認識北台灣所產的精品咖啡，新北市農業局及台灣咖啡發展協會合作辦理「北台灣精品咖啡評鑑」，評鑑日前在臺北矽谷國際會議中心舉辦，由2位技術評審及8位具咖啡生豆品質鑑定相關證照之專業感官評審進行兩階段評鑑。

農業局表示，本次北台灣精品咖啡評鑑展示北台灣地區在精品咖啡領域的實力，未來將持續輔導咖啡產業，促進咖啡產業永續發展，期待更多的精品咖啡能夠在北台灣誕生，並為消費者帶來更多美味和驚喜。另外於鶯歌農會捷運通廊道停車場舉辦的精萃時光咖啡農創市集，即起至10月22日，每日皆有咖啡、輕食及農特產品，喜愛咖啡的朋友絕對不能錯過。