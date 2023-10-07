顯應祖師文化祭 新北代理市長劉和然祈求風調雨順

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「2023顯應祖師文化祭」今（7）日於五股賀聖宮登場，除主辦單位外，還有北台灣8家供奉顯應祖師的廟宇共同參與，新北市代理市長劉和然則是代替市長侯友宜到場參拜祈福，祈求風調雨順、合境平安。

今年活動以「宗教藝術與樂活養生」為主題，同時慶賀顯應祖師來台270年聖誕，主辦單位五股賀聖宮也邀請北台灣頂泰山巖、下泰山巖、汐止福山巖、林口頂福巖、新店大坪林顯應祖師廟、深坑天龍宮、五股龍鳳巖、基隆七堵友蚋泰山巖等8家供奉顯應祖師的廟宇共同參與會香。

新北市代理市長劉和然今日上午也出席活動，他特別強調，市長侯友宜「因生涯規劃，另有任務要完成」，但仍然心繫新北市，要求一定要把新北市政顧好，所以今天也代替市長到賀聖宮參拜祈福，祈求風調雨順、合境平安。

劉和然說，顯應祖師聯誼會各宮廟，長期以來推動社會公益，今年的主辦單位五股賀聖宮以親民熱鬧的廟埕活動，讓市民朋友都能對祖師文化有更深入的了解，也讓活動更具教育意義，民眾也能把祖師賜予的福氣帶回家。

民政局長林耀長表示，透過辦理文化祭感念祖師爺恩澤，現場愛心響鑼捐款，並將捐做公益給輔大醫院充實醫療量能，彰顯祖師德澤。

此外，廟埕廣場周邊還有美食餐車，推出健康美食、素食餐點及地方特色傳統美食，讓遊客與香客一嚐在地美味，發揚活動精神「吃的健康」、「玩的開心」與「公益回饋」的宗教文化盛宴。