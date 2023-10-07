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迎國慶焰火！ 台中300間在地店家串聯 連假期間打8折

  • 中時即時 林欣儀_台中
台中市府利用國慶連假吸客，結合商圈與店家業者，推出消費打折優惠。(台中市府提供)
台中市府利用國慶連假吸客，結合商圈與店家業者，推出消費打折優惠。(台中市府提供)

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今年國慶焰火在台中，為吸引外縣市民眾到台中賞焰火、拚觀光，台中市經發局特別串聯在地糕餅、伴手禮、捷運沿線、商圈、旅宿及鍋烤等超過300家業者，7至10日推出「慶雙十送二十-來台中打8折」活動，另有限量1000個「雙十狀元糕」可憑消費發票兌換，邀大家一起拚經濟。 經發局長張峯源表示，為了讓其他縣市遊客到台中觀賞焰火，同時能利用4天連假遊遍台中，市府號召超過300家業者，推出「慶雙十送二十-來台中8折」、「綻放雙十台中商圈好好購」期間限定優惠，糕餅業者也製作限量節慶限定版「雙十狀元糕」，代表百工百業同慶雙十。 經發局指出，「慶雙十送二十-來台中8折」活動辦法，消費者只要持有連假期間到台中旅遊的公共運輸證明，到台灣阿奇師、湯尼果子森林、小林煎餅大雅店等指定店家消費，可享8折或消費兌換等優惠；另「綻放雙十台中商圈好好購」活動結合大隆路商圈、天津路商圈等13處商圈，到商圈內指定店家消費也可享不同優惠。 經發局指出，為讓國慶焰火活動更具特色，市府也結合糕餅業者，製作1000個「雙十狀元糕」，只要憑連假期間在台中消費的發票2張，即可於國慶日當天早上到市府前廣場的升旗典禮會場兌換，預計當天上午8點半開始發放。

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