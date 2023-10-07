前9月營收攻頂 20大優「殖」股搶先看 5家殖利率＞10％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

盤點2023年9月上市櫃累計營收寫新猷，且殖利率豐碩之高顏「殖」股，股價有望戰勝大盤，挑戰股利股價雙贏，「時報資訊」一網打盡，不斷電連續整理報導！截至6日共1175家公司已公布營收成績單，其中191家累計營收創歷史新高，上市公司計有97檔、上櫃公司計有94檔。上市櫃權重股，大樹(6469)、鈊象(3293)及愛山林(2540)等27檔5年平均殖利率逾5%，其中更有5檔5年平均殖利率高達10%以上。

累計營收寫新猷個股中，篩選上市300大、上櫃100大市值股，5年平均殖利率>5%共27檔，依殖利率排序，前20大分別為大樹(6469)、鈊象(3293)、愛山林(2540)、裕融(9941)、潤隆(1808)、健喬(4114)、興富發(2542)、聯華食(1231)、材料-KY(4763)、永信建(5508)、玉山金(2884)、森鉅(8942)、台新金(2887)、卜蜂(1215)、力致(3483)、神基(3005)、精誠(6214)、華南金(2880)、遠東銀(2845)及合庫金(5880)。

近10日加權指數漲1.25%、上櫃指數漲2.27%，進一步分析上市櫃權重股累計營收創新高，且5年平均殖利率逾5%的個股，近10日股價波段表現勝大盤，其中上市個股以材料-KY(4763)漲逾4.31%，表現最為搶眼，永豐金(2890)及精誠(6214)名列第二及第三名，分別為漲2.61%及漲2.39%。上櫃個股力致(3483)以漲逾9.30%，拔得頭籌，其次為大樹(6469)及鈊象(3293)，分別為漲9.09%及漲3.77%；上市櫃權重股在業績繳出漂亮成績單，殖利率豐碩，股價又表現相對大盤強勢下，有望持續吸引市場的目光，挑戰股利股價雙贏。

●累計營收登天，5年平均殖利率>5%排行：

※上市個股前十大

1.愛山林(2540)殖利率達15.49%，近10日波段跌4.81%。

2.裕融(9941)殖利率達14.51%，近10日波段漲1.69%。

3.潤隆(1808)殖利率達11.99%，近10日波段跌0.42%。

4.興富發(2542)殖利率達9.86%，近10日波段跌10.35%。

5.聯華食(1231)殖利率達9.43%，近10日波段漲0.57%。

6.材料-KY(4763)殖利率達8.14%，近10日波段漲4.31%。

7.玉山金(2884)殖利率達8.05%，近10日波段漲0.62%。

8.台新金(2887)殖利率達6.89%，近10日波段跌0.28%。

9.卜蜂(1215)殖利率達6.70%，近10日波段跌1.77%。

10.神基(3005)殖利率達6.35%，近10日波段漲1.43%。

※上櫃個股

1.大樹(6469)殖利率達20.51%，近10日波段漲9.09%。

2.鈊象(3293)殖利率達18.28%，近10日波段漲3.77%。

3.健喬(4114)殖利率達9.92%，近10日波段漲1.75%。

4.永信建(5508)殖利率達8.13%，近10日波段漲0.39%。

5.森鉅(8942)殖利率達6.95%，近10日波段跌0.27%。

6.力致(3483)殖利率達6.45%，近10日波段漲9.30%。

7.東洋(4105)殖利率達5.00%，近10日波段漲1.83%。

※以上殖利率係以息值與權值合併計算。