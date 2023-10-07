哪國美食CP值最高？全球十大「超值米其林之都」 台灣上榜

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【中時新聞網 栗筱雯】國人赴海外旅遊常把「吃」列為一大重點，台灣向國際旅客行銷的觀光特色之一也是「美食」，然而置身於萬物皆漲的全球浪潮，經濟實惠、高CP值才是王道。英國一家外幣兌換與金融商品業者針對《米其林指南》的實惠正餐類別加以分析排名，世界「超值美食之都」由東京居首，「超值美食國度」霸主是義大利。可喜的是，雙榜前十名均見台灣。

英國《每日郵報》4日報導，國際美食聖經《米其林指南》（MICHELIN Guide）的各項分類之中，「必比登推介」（Bib Gourmand）標榜不必花大錢就能吃上一頓超美味的正餐，費用不得超過25英鎊、35歐元或36美元，台灣標準為1000元以下。英國倫敦金融理財商品業者John Lewis Finance，從指南收錄1.6萬家實惠餐館之中整理世界十大城市與十大國度，供預算有限的饕客列入下次海外旅遊考量，放開來吃美食也不會大傷荷包。

日本東京以77家平價美食餐館高居第一，南韓首爾以59家位處第二，日本大阪46家排名第三，泰國曼谷43家第四名，日本京都、台灣台北各有40家並列第五，台灣台南35家名列第六，中國廣州24家排第七，馬來西亞喬治市23家第八名，台灣台中22家居第九。以名次席位數來看，日本、台灣平分秋色。

以國別計，冠軍義大利高CP值美食餐館有230家，比亞軍日本177家多了53家，實力高強。新加坡以150家拿下季軍，法國140家排第四，泰國125家第五名。第六到第十名依序為西班牙118家、台灣113家、美國80家、德國68家、中國大陸66家。

歐洲餐費高昂，經濟實惠的食肆格外珍貴。世界冠軍義大利身兼歐洲霸主，其後依序為法國140家、西班牙118家、德國68家；第五到第十名家數銳減，英國28家、葡萄牙24家、丹麥20家、比利時15家、捷克13家、奧地利12家。

單看歐洲城市，美味又能省荷包的餐館以丹麥哥本哈根、法國巴黎各14家最多，並列第一。捷克布拉格13家緊追在後，法國里昂10家，義大利那不勒斯9家，奧地利維也納8家，義大利米蘭、波蘭華沙、塞爾維亞貝爾格勒各有6家，義大利佛羅倫斯5家。義大利在歐洲十大佔3席，平價美食之王當之無愧。