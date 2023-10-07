北一女薪傳雙甲子校慶 號召為青春而跑

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為慶祝創校120周年，北一女同步啟動實體路跑與線上路跑，號召全球北一女關係人為回憶而跑、為青春而跑；北一女校長陳智源表示，體育課是很多校友對高中生活的美好回憶，尤其是高三畢業前的3000公尺測驗，更是深刻的記憶，本次舉辦「光復青春×全球路跑」，歡迎海內外校友及家人一起報名參加，一同為北一女慶祝雙甲子生日。

陳智源指出，建議大台北地區的民眾可以報名12月9日的實體路跑，活動終點為北一女中，當天安排北一女儀隊60周年表演活動及開放參觀市定古蹟光復樓；無法參加實體路跑的民眾，可以報名全球線上路跑，在11月12日至12月12日期間，參與者可以使用指定的APP，在任何地點完成3公里的路跑，來向學校送上祝福，並且復刻3000公尺的青春回憶。

校方表示，本次路跑活動執行單位─名衍行銷股份有限公司，長期支持國內各項運動賽事活動，不僅為這次路跑活動設計精美的參賽紀念品，更將報名費用的10％，提撥給學校作為發展籃球、網球、田徑等體育績優經費，傳承永續健康。

校方強調，北一女中為台灣社會培育眾多優秀人才，傑出校友遍佈全球，敬邀海內外校友和喜愛北一女中的朋友們，共襄盛舉報名參加「光復青春 X 全球路跑」，學校將在12月12日統計路跑總里程數，期待能直達地心，「讓我們一起為北一女的未來奔跑！」。