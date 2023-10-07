東海大學EMBA團隊勇奪戈壁玄奘挑戰賽 獲五大獎殊榮

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東海大學管理學院EMBA率隊赴第十八屆玄奘之路商學院戈壁挑戰賽，成功過關斬將，奪得「風範團隊獎」、「傳承超越獎」、「沙克爾頓獎」、「奮進獎」以及「公益行動獎」，總計獲得五大獎項，是東海大學獲獎歷屆最多，成功刷下新紀錄。

第十八屆戈壁玄奘之路商學院戈壁挑戰賽於2023年10月1日至10月4日舉行，東海大學EMBA雖因疫情暫停三年，於今年又組隊重返賽道，參加2023玄奘之路戈壁挑戰賽，活動海峽兩岸共76隊3168人參與，台灣則有6所學校參賽，路程全長121.8公里，地點位於有「八百里流沙」之稱的莫賀延磧戈壁，沿途經過戈壁灘、鹽鹼地、丘陵地等交錯複雜的地形，平均海拔高度一千五百公尺，晝夜溫差極大，這對於參賽者的耐力與勇氣有很大的要求。

東海大學管理學院EMBA表示，東海大學戈十八隊伍今年度參賽由行戈會籌辦，從4月份開訓到9月底出發，在經過10/1-10/4連續四天的賽程後，全員完賽並帶著歷屆最多的5個獎項光榮歸國，而此次東海EMBA的挑戰隊員，包含金必煌老師、劉治昀教練，領隊則由戈13A隊老戈游金鑾（呈易電信/總經理）擔任。選手由AB兩隊組成，A隊由隊長林泓毅領軍，共10人，B隊隊長為戈9、戈11老戈陳瑞岐，共8位，合計共21人。

東海大學管理學院EMBA指出，此次戈18的口號為「東海戈18！超越自己、我是傳奇！一起出發、榮耀到達！」團隊發揮戈壁挑戰賽的精神，發揮理想、行動、堅持、超越，共同完成了連續4天的艱難挑戰且全員平安完賽，並獲得五項大獎，為東海爭取榮耀！東海A隊戰將精神奕奕，終點開心衝線進場，開心有完美的競賽初體驗！

東海大學管理學院EMBA進一步說，為了迎接勝利團隊歸國，他們特別舉辦接風活動，由105級蕭豪逸(KEN)策劃，並由行戈會幹部群籌辦，場面溫馨感人，本次競賽，須感謝東海行戈會團隊、東海EMBA管院、校友會、系辦公室、研聯會的支持，以及鉅虹建設劉品辰董事長的大力協助、嘉興公司盧智源的贊助、博克多公司的全套設備贊助、以及104級戴宏德學長及眾多學長姐的贊助與支持，這場活動才能夠順利落幕。