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2022年總工時 台灣排名全球第6 「慘勝」日韓

  • 中央社
勞動部國際勞動統計出爐，2022年台灣受僱者平均每年工時為2,008小時，較2021年略增。圖／photo-ac
勞動部國際勞動統計出爐，2022年台灣受僱者平均每年工時為2,008小時，較2021年略增。圖／photo-ac

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勞動部國際勞動統計出爐，2022年台灣受僱者平均每年工時為2,008小時，較2021年略增，在主要國家中排名第6，這也是近8年來總工時首度增加。

勞動部日前公布國際勞動統計，台灣去年就業者平均每年工時為2,008小時，在39個主要國家中排名第6名，與2021年第4名比略降2名。

根據資料顯示，39個主要國家中排名第一為哥倫比亞2,381小時、其次為墨西哥2,335小時排名第2，第3為新加坡2,293小時、第4、5分別為哥斯大黎加2,242小時及智利2,026小時。

與亞洲其他國家比較，台灣總工時僅次於新加坡，韓國以1,904小時排名在台灣之後，日本則為1,626小時。

細看台灣近8年數據，台灣從2014年的2,135小時一路下降，到2021年更降至2,000小時，去年則為2,008小時，是近8年來首度增加。

對此，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛告訴中央社記者，2021年是因為疫情影響，當年內需產業狀況不好，許多住宿餐飲業、批發零售實施減班休息，因減班休息的人數多而拉低當年度的工時數，而總時數從2,000小時增為2,008小時，是逐步回歸正常，因此才會增加。

黃維琛也說，台灣部分工時人數比率較低，僅有3.5%，比其他主要國家還要低許多，因此才會導致整體平均年工時相對較高。

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