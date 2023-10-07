「國防部長」坐鎮緯來 張育成力挺中華奪冠摘金 邀你一起加入做公益

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杭州亞運棒球項目，中華隊睽違9年闖進金牌戰。旅美好手張育成，不僅是本屆亞運的忠實觀眾，會在社群上PO出幫中華隊加油的照片，更會在7日對韓國的棒球金牌戰當中，來到緯來體育台客座講評。緯來體育台除了為大家帶來轉播服務外，也不忘支持公益的心，賽事期間掃描直播畫面QRcode，點擊達到百萬就捐百萬，快來一起做公益！

中華隊在杭州亞運首戰面對泰國，以12比1大勝過關；並在備受矚目對韓國大戰，以4比0完封贏球；後續再以15比0扣倒香港、4比1擊退地主中國，衝出一波4連勝好彩頭，確定繼2014仁川亞運之後，再度打進棒球金牌戰。而在年初的世界棒球經典賽獲得分組MVP的旅美好手張育成，也在上個月底返回台灣。他從亞運一開始，就時刻關注中華隊動態，期盼大家一起相信中華、奪冠摘金。

7日晚間6點的杭州亞運棒球金牌戰，中華與韓國二度對決，「國防部長」張育成確定加入緯來轉播團隊，擔任客座球評，要帶給觀眾大聯盟等級的收視服務，喜歡的朋友可千萬不要錯過。

【看緯來 挺國手 拚亞運 做公益】

緯來體育台本屆杭州亞運不只全程為大家帶來轉播服務，還大手筆為選手應援，在賽事期間，觀看緯來體育台賽事直播並掃描畫面上出現的QRcode進入網站，若是達到「百萬點擊」目標，緯來電視網將捐贈新台幣100萬元，平均分配至每位國手所支持的慈善團體，讓我們和國手一同做愛心，為公益盡一份心力！

亞運國手與捐贈單位名單如下：

李洋、王齊麟：罕見疾病基金會

魏均珩、古林睿揚：家扶基金會

廖苡任：關愛之家

楊勇緯：后里國小柔道隊

郭婞淳：CCSA 中華育幼機構兒童關懷協會

王冠閎、林昀儒：宏道基金會 潛優國手支持計畫

曾俊欣：母校