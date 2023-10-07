苗栗縣頭屋大閘蟹上市 鍾東錦率先嘗鮮大讚甜美

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苗栗縣是國內養殖大閘蟹的重要產區，今年放養約有30萬隻大閘蟹，中秋過後公母蟹開始成熟，苗栗縣長鍾東錦6日忙裡偷閒，偕同苗栗市長邱鎮軍赴頭屋鄉五聖大閘蟹養殖場視察大閘蟹收成情況，並率先嘗鮮試吃在地新鮮的大閘蟹，鍾東錦吃完誇讚有加，品質不輸大陸，歡迎各地民眾利用國慶連假，來苗栗旅行吃大閘蟹賞秋意。

苗栗縣政府歷年來非常重視輔導蟹農專業養殖，讓蟹農們在養殖技術與經驗累積上趨近完美，加上苗栗縣擁有豐沛優良的水資源及得天獨厚的穩定天候條件，使得苗栗大閘蟹的品質年年備受市場的肯定。全縣今年養殖面積約17.4公頃，放養量約30萬餘隻，業者採取「綠色生態」、「疏養」養殖模式，並以益生菌改善水質，避免使用任何藥劑，讓今年養殖收成數更突破3成，收成的螃蟹體型重量比往年更佳，並且上市前須通過藥檢，確保沒有藥物殘留。

6日中午，鍾東錦偕同邱鎮軍到頭屋鄉知名的五聖大閘蟹養殖場，視察今年大閘蟹收成情況，並當場試吃公母蟹，鍾東錦對苗栗優質大閘蟹膏滿肉鮮甜的彈牙口感，大加推薦，品質不輸大陸的大閘蟹，他歡迎各地遊客利用國慶連假來苗栗一遊，並可以親嘗美味的大閘蟹。

蟹場負責人范賢達表示，今年的大閘蟹推出的時間比較晚一點，從國慶連假開始收成，供應時間長達近2個月，目前的母蟹平均重量在3兩半至4兩間，公蟹則在10月底以後開始上市，每隻重量約在5至6兩間，今年也在蟹場內捕獲多隻5兩重的母蟹，相當少見，顯示今年苗栗大閘蟹的生長情況非常好。