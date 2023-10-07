國科會資安大樓上梁 鄭文燦：共築大南方科技S廊帶

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資安及智慧科技是未來20、30年的重要產業，國科會在台南市歸仁區沙崙智慧綠能科學城打造的「資安暨智慧科技研發大樓」，今天下午舉行B棟上梁典禮。行政院副院長鄭文燦到場主持時，期許資安暨智慧科技研發大樓A、B棟能成為我國資安、智慧科技與新創產業發展基地，並串聯周邊各區域，共同打造大南方科技S廊帶，帶動南部的產業轉型升級。

鄭文燦還說，他每個月來台南，發現台南每個月都不一樣；10年前這邊一片荒地，現在卻是高科技產業雲集，在台北看台南是看不到這樣子的改變，期待B棟新大樓明年底完工後，政府努力爭取國際大廠進駐。

今天上梁的B棟預計興建地上5層樓、地下2層，結合沙崙E區中央研究院南部院區、D區經濟部綠能科技示範場域，以及F、X區成功大學沙崙醫療服務舆創新園區，並搭配周邊各大學人才培育能量，共同將沙崙打造為台灣晶片、資安與智慧科技的關鍵樞紐，再串聯延伸嘉義、橋頭、高雄各大園區，共同構築大南方科技S廊帶。

國科會表示，該會負責建設與營運的資安暨智慧科技研發大樓A棟，以資安科技、智慧交通、智慧健康與智慧生活為發展主軸，招攬資安智慧科技廠商進駐，目前進駐率已達93％；B棟則規畫加入前瞻晶片與量子科技、智慧科技及精準醫療等，期望能以國際為標竿，匯聚周邊地區產官學研的完整能量，打造國際前瞻晶片創新重鎮。

國科會主委吳政忠認為，過去9個月「世界最大的事情」就是Open AI的出現，美英各國都對生成式人工智慧感到不安，未來這項技術將無限發展，這也是台灣的機會；目前在製造、封裝、測試等多種相關產業科技上，台灣都名列前茅，但前端的設計台灣也要加強追趕，又需防止新技術被竊取，因此資安與智慧科技的發展相當重要。

吳政忠指出，目前A棟已招募中華資安、鑑智實相、聯發科、奥義智慧科技等資安與智慧科技相關廠商20家進駐，還吸引46個新創團隊進駐，串聯產官學研完整研發能量，共同加速我國資安及智慧科技的研發。

吳政忠強調，未來B棟將串聯A棟的能量，共同發展前瞻晶片，並由國科會提供多對多媒合機制，鏈結產學研能量，以大南方創新技術研發櫥窗的型態，吸引國際大廠進駐，期能引領台灣在前瞻晶片、資安與智慧科技領域大步前進，擁有與國際競爭的能力，驅動全產業創新。