台積法說會這天登場 市場聚焦3重點

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【中央社記者張建中新竹7日電】台積電法人說明會將於10月19日登場，市場關注3大重點，包括產業景氣看法、海外布局和美中科技戰延燒的影響。

人工智慧（AI）需求強勁，加上蘋果（Apple）A17 Pro處理器訂單挹注，台積電三奈米製程出貨強勁，推升第三季營收攀高。在新台幣走貶加持下，台積電第三季營收達新台幣5467.33億元，季增13.7%，增幅超越美元營收成長目標。

台積電原先預估，第三季營收約167億至175億美元，較第二季增加6.5%至11.6%，假設匯率為1美元兌新台幣30.8元。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，台積電這次法說會首要重點是產業景氣看法。在終端需求持續低迷不振下，當前景氣依然混沌不明，其中，先進製程能見度較高，成熟製程負面訊息相對較多，台積電釋出各應用領域需求和庫存變化狀況備受矚目。

台積電先前預期，今年美元營收將減少10%。法人推估，台積電第四季美元營收可望較第三季再成長，並登上今年營運高峰。劉佩真說，台積電對明年營運展望，包括訂單承接狀況，以及對全球半導體產業增長力道預估，將是市場研判明年產業景氣的重要指標。

因半導體庫存調整時間拉長，法人預期，台積電可能調降明年資本支出，延後部分海外產能擴張，針對產能進行重新配置。台積電明年資本支出計畫備受關注。

劉佩真指出，台積電全球投資進程是法說會另一重點，目前日本熊本廠進展相對順利，原訂明年底前量產，外界關心時程是否提前。

反觀台積電美國亞利桑那州廠建廠時程延遲，4奈米量產時間自原訂的2024年底，延至2025年，外界關心美國廠建廠進度、人員招募和文化融合等問題。

台積電8月決定與羅伯特博世（Robert Bosch GmbH）、英飛凌（Infineon Technologies AG）和恩智浦（NXP Semiconductors N.V.），於德國德勒斯登合資設廠，目標於2024年下半年建廠，2027年底開始生產。台積電是否針對德國廠進一步提出說明備受關注。

劉佩真表示，美中科技戰持續延燒，美國可能擴大對中國進行管制，台積電等台灣廠商是否會受到衝擊，又如何因應，也是法說會的重點。