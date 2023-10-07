彈性工時比例低！ 我國全年總工時「慘勝」日韓

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我國近年年總工時不斷下降，但去年（2022年）受僱員工年總工時卻反而較前年（2021年）增加7.2小時、達2007.6小時，較韓國及日本的1904小時及1626小時明顯較高，勞動部官員解釋，全體平均每人年工時會受到就業型態及結構影響，我國因部分時間者比率較其他國家低，才會使整體平均年工時相對較高。

我國在2021年年總工時為史上新低、僅有2000小時，主因為受到三級警戒所致，當年減班休息（無薪假）人數爆增，導致下降，2022年隨著疫情過後鬆綁限制措施，工時也隨之上升。

據統計指出，我國去年平均月工時最高的行業為電力及燃氣供應業的177.8小時、支援服務業的177.2小時及製造業的174.7小時，而加班時數最多為製造業及電力及燃氣供應業分別達15.1小時及11.4小時。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，受到新冠肺炎疫情影響，我國在2021年時深受影響，又以住宿及餐飲業、批發及零售業等大受打擊，使減班休息人數大增，也影響平均值，而去年漸漸回歸正常，因此工時又回來。

針對工時較日本及韓國來的高，黃維琛說明，主因為我國部分工時工作者比率占比僅3.5％，較其他各國來的低，如果僅檢視全時就業者每周周工時，我國為41.3小時，甚至較日本的42.7小時來的低，更與瑞士相同、與瑞典的40.9小時相差無幾。