桃園埤塘都市祕境 環湖步道、廣場休憩新選擇

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桃園市中壢區桃園大圳5-1號埤塘位於新生路三段，桃市府與農水署合作改造環境，配合原有地形並保留大樹，新建環湖步道與欄杆長約1公里。水務局表示，該埤塘兩側有大樹佇立，還有鳥類棲息，又兼具灌溉蓄水與養殖功能，成為老街溪河畔休憩新亮點。

桃園因地形水文環境限制，以人工方式挖掘儲水埤塘便於灌溉，埤塘數量高達數千個且分布密集，造成特殊的區域景觀，有「千塘之鄉」美名

桃園大圳5-1號埤塘原屬於行政院農業部農田水利署桃園管理處灌溉區域，原埤塘已完成主體結構工程，但因周邊都市化發展，此埤塘原有的綠色生態水環境，有望成為獨特休憩祕境，因此市府與農水署合作改造環境，預計打造中壢地區具農業特色及休憩功能的埤塘公園。

水務局河岸地工程管理科長許榮桀說明，水務局去年9月推動中壢桃園大圳5-1號埤塘綠美化工程，配合原有地形、地貌設計動線，保留原有大樹，順利完成此案。這項工程新建環湖步道及欄杆長度約1公里，綠美化面積約0.5公頃，總經費2500萬元，去年9月開工，原定今年4月完工，但因調整路寬並將路修得更加平整，延至今年6月完工，目前已開放使用。

許榮桀表示，桃園大圳5-1號埤塘不僅保有原始風貌，東西兩側有大樹佇立，並有鳥類棲息，埤塘又兼具灌溉蓄水及養殖功能，相信可成為老街溪周邊環境教育及遊憩新據點，啟用後交由中壢區公所負責維管。