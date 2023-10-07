不畏登革熱台南觀光夯 連假前2天住宿8成滿「好過中秋」

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台南市觀光業展現國慶行情，旅宿業在連假首日飆出8成滿成績，明顯較上周中秋節好，展現台南市舉辦國慶晚會行情，業者慶幸今年登革熱疫情未實質影響遊客觀光意願，台南市觀旅局評估連假首日較去年同期持平。

「中秋沒出遊潮，都集中在國慶」，台南市旅宿業分析4天連假中，前2天住宿都在8成以上，後2天較差，旅館住宿平均有6成多，民宿降到3成多。業者認為國慶連假的觀光潮明顯優於中秋節。

台南市旅館公會理事長吳俊泰表示，台南市登革熱疫情未影響遊客意願，很少入住遊客提及登革熱憂慮。

台南市民宿協會理事長柯凱文表示，中秋與國慶連假只隔1周，遊客多半會選擇中秋在家團圓，等國慶再出遊玩。

台南市觀旅局表示，台南市7日上午為止，關子嶺風景區、山上花園水道博物館和左鎮化石館共約3000人次參觀，虎頭埤風景區、烏山頭水庫及德元埤同樣共有3000人踏青。海邊如漁光島、港濱軸帶及黃金海岸湧現5000人次觀海踏浪。

美食街區仍是台南市觀光指標，國華海安商圈、南紡購物中心及小西門商圈7日上午則共有2萬4000人採買逛街。

台南市觀旅局皆評估，連假首日上午遊客與去年同期相當，左鎮化石園區、德元埤荷蘭村及十鼓仁糖文創園區有顯著的增長。