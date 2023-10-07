2023臺灣國際平面設計獎 松山文創園區南向製菸工廠展出

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2023臺灣國際平面設計獎於10/6在松山文創園區南向製菸工廠辦理決審會議，來自世界各地的評審以實體與線上的方式共同進行設計作品審查。今年共有來自51個國家/地區、4,341件作品角逐大獎，經決審評選結果後，這次入圍決選作品於10月7日至10月10日在松山文創園區南向製菸工廠進行展示，歡迎有興趣的朋友前往參觀

2023臺灣國際平面設計獎自2005年辦理以來，迄今為第十一屆賽事，「2023臺灣國際平面設計獎」獲得包括國際設計社團協會(International Council of Design，簡稱ICoD)認證，及日本平面設計師協會(Japan Graphic Designers Association，簡稱JAGDA)支持，並與國內5大平面設計協會合作（包含：中華民國美術設計協會、中華平面設計協會、台灣設計協會、台灣海報設計協會、台灣設計聯盟）。其規模為國際前5大視覺設計競賽之一，已經成為國際認可的創意設計匯流平臺，面向全球設計師發出邀請，在嚴謹的競賽規程與來自全球的領域專家的評審下，分別選拔出「臺灣國際海報設計獎」及「臺灣國際企業識別設計獎」的優秀作品。

2023臺灣國際平面設計獎評審國內外設計大師雲集，企業識別設計獎項決審評審包括了英國Rose創辦人 Simon Elliott、泰國TNOP™ Design創辦人Tnop Wangsillapakun，以及加拿大國際設計社團組織（ICoD）副理事長Juliet Kavishe，國內為特一設計吳珮涵總經理、白輻射影像洪鈺堂創意總監。海報設計獎的評審則包括了日本JAGDA代表工藤“ワビ”良平（Ryohei wabi Kudo）、奧地利Studio Es創辦人Verena Panholzer，以及美國Brand New School 動畫導演Gerald Mark Soto，國內為台灣海報設計協會吳介民理事長，以及自由落體陳俊良董事長，皆為資歷豐富的業界專家。

今年的參賽作品件數達4,341件，作品涵蓋全球五大洲，顯示臺灣國際平面設計獎確實為深受國際認可的海報設計競賽，全球設計師除透過視覺傳達之創意，展現對社會人文與環境永續的關懷，並深化商業應用設計的內涵，接軌國際視野，創造品牌價值與內涵。