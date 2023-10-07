雲林南平社區農村體驗 張麗善推廣低碳慢活

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雙十連假，雲林縣土庫鎮南平社區發展協會7日舉辦「2023南平社區農村體驗活動，低碳慢活遊南平」，現場設有在地農產品展、DIY農村體驗活動，雲林縣長張麗善表示農村體驗活動結合在地產業與文化，同時也藉此推廣低碳慢活，共同實踐聯合國SDGs11目標，建構包容、安全、韌性及永續特質的城鄉。

張麗善表示，土庫馬光一直以來都是蘆筍、花生、蒜頭的故鄉，本次活動以在地農產為主題，透過系列體驗活動，拉近民眾與自然的距離。活動也吸引南投縣埔里客家協會會員，利用雙十連假包車前來觀摩交流，除增進南投、雲林友誼，也傳達老一輩農民累積的經驗技術與生活方式。

張麗善說，她是南平里的一份子，很高興回到故鄉關心社區發展。南平社區在整個農村再生及社區營造中，扮演非常重要角色，農村體驗活動結合在地產業與文化，讓社區居民與遊客可以一同享受農村生活樂趣，同時促進社區產業發展，為南平社區帶來不一樣的農村風貌。

縣城鄉發展處處長林長造指出，南平社區發展協會參加農村再生經4階段課程，會員們上了4年課，2016年底取得農再計畫、2018年申請補助計畫，進行排水、娛樂空間、公園等硬體改造，配合食品加工的研發與行銷，積極主動與其他社區交流，可說是農村再生最成功的典範之一。

土庫鎮長陳特凱提到，南平社區長期以來推動優良、優質農產品，每年成果展推陳出新，現場除了以往最受歡迎的蒜辣醬，今年又新開發蔥油產品，將上架農村好物網頁販售，是帶動農村產業活化最好的指標。