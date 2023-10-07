竹縣青銀同樂「送愛下鄉趣」 橫山社福中心與青年做公益

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新竹縣政府社會處所屬橫山區社福中心，結合明新科大生活輔導組及崇德志工社，7日於橫山區社福中心共同舉辦「公益青年送愛下鄉趣-古早童玩暨慶生活動」，號召30位大專青年志工及師生參加，透過闖關設計古早童玩遊戲，與偏鄉社區長輩們同樂，同時藉由慶生等活動預祝長輩們九九重陽節快樂。

社會處長陳欣怡表示，橫山區社福中心透過社區、學校及公部門三方共同結合，推動本次公益青年送愛下鄉趣的社區服務活動，大專青年學生集思廣益，設計出許多好玩的古早童小遊戲，如冰糖葫蘆、保齡球、打彈珠、套圈圈及吊飾小天燈等闖關活動，長輩們在青年學子的陪伴下，渡過愉快的重陽節慶祝活動。

80幾歲的阿婆古銀妹說，今年重陽節活動很特別，有這麼多孩子陪同一起度過，歡迎有空常來社區。社區阿公阿婆們都期待未來有更多青年學子們能常到社區與長輩一起來玩。

明新科大崇德志工社副社長楊銘全說，透過古早味童玩設計，帶給長輩兒時回憶，志工們過程中的陪伴，也回憶兒時與阿公阿婆的溫馨時光。

明新科大學務處生活輔導組表示，學校在今年與社福中心結合辦理兩梯次的活動，第1梯次5月在沙坑社區辦理，7日第2梯次活動，看到社區的長輩們都非常開心踴躍地參與活動，明年度學校也會再規畫類似公益性質服務活動，期待與更多偏鄉社區的長者同樂。