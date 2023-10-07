摩根大通警告美股恐崩跌20％ 衰退終將到來

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【時報資訊 張朝欽】美國股市在最近幾周經歷了動盪不安，摩根大通首席市場策略師Marko Kolanovic則火上加油地指出，情況可能會變得更糟。他還說，摩根大通對於股市的前景維持「稍微負面」的看法。

Kolanovic說：「我們不一定會馬上大幅下修(股市前景)，但是我們認為經濟衰退最終仍將發生」。「我們不確定在目前的利率水準之下我們如何能避開衰退」。

他認為美國勞動力市場仍然強勁，但美國的消費開始出現乏力。他說，利率可能會再上升一些，但這對許多人來說都是問題。「衰退終究是會來臨」。

在這種經濟不確定環境之下，選擇現金(利息)的5.5%回報率，是一種具有吸引力的防禦方式。

「股市還能再上漲5%、6%，或7%嗎？當然有，但是也有下跌的空間，可能會有20%的下跌空間。與現金的5.5%回報率相比，有多股票的回報率是高於5.5%的？」

Kolanovic還預計，所謂的「七大股票」，即亞馬遜、Alphabet、Meta、蘋果、特斯拉、微軟和輝達，尤其會特別地受到經濟衰退的打擊。今年以來，這些股票在美國主要股指中漲幅領先，但Kolanovic警告說，這些股票很容易「追上」股票市場其它板塊，例如日常用品消費品股及公用事業股的「下跌」走勢。

股市今年上半年表現良好，到6月底，標普500指數的回報率超過16%。而且隨著交易員們為2023年做準備，股市似乎開始走出金融危機以來最糟糕的一年。

然而股市最近幾周表現不穩，投資人對聯準會「更長時間高利率」的警告感到恐慌，並懷疑美國經濟的韌性還能支撐多久。

自九月以來，標普跌了近6%。一些人的估計甚至認為，標普500將跌破3000點，至少比目前的水準跌30%。

其實Kolanovic並不是華爾街唯一一位擔心股市崩跌的人。法國興業銀行全球策略師Albert Edwards最近也提出警告，市場目前可能正逼近1987年股市崩盤前的行情。他在周二的一份報告中稱，「大量證據顯示，經濟即將衰退」。「你能做的就是做好準備，祈禱一切順利」。