高鐵串聯台糖五分車 「尋蜜號」延駛至故宮南院

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台糖蒜頭糖廠五分車延駛至故宮南院7日啟航，斥資1.5億打造的復古列車「尋蜜號」由行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁等人揭牌啟航，讓這條從高鐵站至故宮南院站的台糖觀光鐵路全線開通。

「尋蜜號」由陳建仁、鄭文燦、翁章梁、行政院秘書長李孟諺、經濟部長王美花、立委陳明文、蔡易餘、行政院政務顧問、台糖董事長楊明州、國立故宮博物院長蕭宗煌等人揭牌，並搭乘此列車到故宮南院，共同見證台糖觀光列車通車的歷史性時刻。

陳建仁表示，故宮南院正在興建國寶館，未來遊客搭乘高鐵來嘉義，轉乘五分車到糖廠，可以認識糖業歷史，還能看故宮南院國寶文物，五分車的優雅速度與高鐵的快速串連，是巧妙的結合，且嘉義縣正積極開發多個產業園區，將帶來數千億產值及上萬個就業機會，未來嘉義縣不只是農工大縣，也是文化觀光大縣。

翁章梁指出，蒜頭糖廠五分車延駛規畫2017年啟動，第1期「蒜頭糖廠延駛至嘉義高鐵站」2022年10月8日通車，隨後行政院核定「蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫」，總經費2.5億元，中央與地方攜手推動，歷時8年完成全線通車，縣府還爭取內政部補助6000萬元鐵路執行沿線綠廊帶計畫，預定今年動工，2024年底完工。

楊明州指出，蒜頭糖廠五分車延駛是前瞻計畫項目，全長4.6公里，是全國第一條串聯高鐵、核心文化設施「故宮南院」的軌道建設，有助於促進嘉義縣升級為文化觀光重鎮，五分車已採購全新車廂，有冷氣，並規畫無障礙區及餐車服務。

台糖表示，蒜糖五分車「尋蜜號」平日採預約制，30人以上搭乘則機動發車，假日固定班次行駛，高鐵線及故宮南院線共有18班次營運。