華航聯合證婚典禮 董座謝世謙證婚送好孕金鏟子

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華航（2610）今（7）日於旗下桃園諾富特飯店舉辦「幸福滿載 華麗啟航」聯合證婚典禮，首度由華航董事長謝世謙與總經理高星潢為員工擔任證婚人，向9對新人獻上祝福，展現華航照顧員工的多元福利措施。

華航表示，每對新人都有屬於自己的浪漫故事，從潛水之戀、百岳之愛到摩天輪告白，還有集團聯姻「牽手」，來自華航的飛機修護工程師與關係企業台灣虎航的另一半，因業務合作關係而相識相戀，未來將攜手在華航集團分頭打拼；也有擔任機場地勤的新人分享，今日剛好是登記結婚滿二周年的日子，原本要辦婚禮的預算已作為買房及育兒用途，感謝公司一圓穿婚紗的夢想。

華航特別致贈每對新人澎拜大禮包，包含電子鍋或微波爐等小家電、好孕金鏟子、喜餅等好禮，並製作甜蜜的交往影片及訪談同事送上祝福，招待每對新人一桌宴席，邀親友共享諾富特飯店別出心裁的婚宴佳餚。

歷時三年的疫情結束，今年華航以家庭為核心，規劃一系列「幸福專機飛翔計畫」，包括「攜手線」活動安排員工攜眷參觀華航園區及修護工廠，促進親子關係；還有「心跳線」活動舉辦單身聯誼，幫助未婚同仁認識新朋友；這次聯合證婚典禮的「永恆線」活動，考量因為疫情而遞延終身大事或放棄白紗紅毯的同仁，給他們一個圓夢的機會。還有「企業健康紓壓日」等活動，結合捐血、CPR 急救訓練及胖卡餐車，讓員工身心靈皆獲得照顧。

此外，華航今年推出員工持股信託優化方案，大幅提高公司補助比例達40％～50％，提供同仁多一種理財選項，存下人生第二筆退休金，也凝聚同仁對公司之向心力；加上原有的優待機票等福利，透過多元面向關懷員工，維護同仁工作與生活平衡，激發更好的工作品質，共創勞資雙贏。