Mate 60手機熱賣帶動 華為新車訂單突破5萬輛

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【中央社台北7日電】華為Mate 60系列手機熱賣帶動下，華為與賽力斯合作的問界汽車（AITO）9月12日趁勢推出小改款M7休旅車，不到一個月訂單突破5萬輛。華為常務董事余承東形容這是「起死回生」。

綜合界面新聞、封面新聞等陸媒報導，余承東6日晚間在微信朋友圈發文表示，「問界新M7今天大定（交了訂金、購車意向極高的訂單）達到7,000輛，10月5日為3,500輛，假期最後兩天總大定量超過1萬輛」。自9月12日發布至今，問界新M7累計大定量已超過5萬輛。

余承東形容這是「起死回生，真不容易」。

華為與賽力斯去年深度合作推出問界品牌，成為月銷量最快破萬的新能源汽車品牌，年銷達7.5萬輛。這是華為首次在汽車領域展現了諸多造車新勢力難以企及的品牌影響力。

但是今年以來，問界銷量未能進一步提升，反而接連下滑。數據顯示，今年8月，問界僅賣出3,222輛，比去年同期大幅下滑67.9%；問界M7最谷底時期單月僅賣出432輛。

報導指出，問界M7在去年11月中保研汽車技術研究院的正面偏置25%的碰撞測試中，車身A柱出現明顯彎折，且乘客艙的上部空間也發生了入侵，僅得到「一般」的評價。其後，M7銷量出現斷崖式下跌。

此外，相較於主流新能源汽車採用純電動或插電混合動力，問界M7採用增程式混合動力，儘管續航能力較好，卻被業界譏為落伍技術。

不過華為8月發布Mate 60系列手機熱賣斷貨，造成舉世轟動後，帶動華為門市客流量大幅提升，問界的銷量出現轉捩點。問界新M7趁熱度緊跟上市，並調降價格，成功實現客流量導流大賣。

報導引述上海華為門市一名銷售員表示，每天接待的客戶最少10組起跳，從早忙到晚都沒有時間吃上一口飯。

車FANS創始人孫少軍指出，問界新M7上市至今，平均店訂單80輛以上，進店量上漲5倍。尤其十一長假期間，華為進店量爆發，看手機客戶帶動問界新M7，銷售通班接待，試駕車基本排隊。

報導還提到，問界新M7在智慧駕駛功能實現突破，追上「蔚小理」等造車新勢力。問界在社交平台直播智慧駕駛後，為門市帶來海量客流，這些消費者關注智慧駕駛帶來的安全性。

據報導，問界新M7搭載了業內首度發表的全向防碰撞系統，能夠實現前向、側向和後向全向防碰撞能力；自動緊急剎車系統（AEB）最高刹停時速提升至90km/h，稱可減少90%因注意力不集中和路況複雜造成的交通事故。

此外，預計到今年12月，華為的合作車型，不依賴高精地圖的城區高階智慧駕駛輔助將覆蓋至全國範圍，遠超過此前定下的45城計畫，也是吸引消費者的亮點。