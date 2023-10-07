歐盟對BMW展開反補貼調查 財務長示警

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【中時 李文輝】大陸環球網7日引述路透社、彭博社報導，德國寶馬集團財務長沃爾特·默特爾6日稱，歐盟已要求寶馬提供其在中國工廠生產並對外出口的BMW iX3汽車有關資訊。他警告歐盟，中國可能採取報復性措施，超乎想像。彭博社稱，這是歐盟對進口自中國的電動汽車所發起反補貼調查的一部分。路透社報導稱，默特爾認為，歐盟發起此項調查可能弊大於利。

彭博社報導，默特爾當天在電話中告訴記者，寶馬目前正在填寫歐盟的調查問卷。報導還引述寶馬發言人的話稱，寶馬被要求在一周內回復該調查問卷，並提供對從中國出口的該集團電動汽車的投資情況和製造能力等有關詳細資訊。

彭博社稱，上述要求進一步證明，歐盟在調查中不僅蒐集比亞迪等中國電動汽車製造商的資訊，還蒐集在中國生產汽車的西方汽車製造商的資訊。報導稱，從中國出口的特斯拉汽車也是歐盟反補貼調查的對象。

彭博社報導稱，談及歐盟決定發起的反補貼調查，默特爾說，不僅寶馬面臨損失，「這還將影響所有在中國開展業務的國際汽車製造商」。另據路透社報導，他還表示，歐盟發起的此項調查可能弊大於利，他不支持懲罰性關稅。

報導還稱，默特爾警告歐盟，中國可能會對歐洲汽車製造商採取報復性措施。「這種反擊就像迴旋鏢一樣，可能比人們想像的還要大。」他說。

路透社稱，寶馬從其位於中國的工廠向歐洲出口BMW iX3汽車，並將從明年開始出口BMW Mini汽車，這使得寶馬容易受到歐盟可能對自中國進口的汽車徵收關稅等措施的影響。

就在幾天前，據德國《斯圖加特日報》網站10月4日報導，對於歐盟決定對進口自中國的純電動載人汽車發起調查，德國福斯汽車集團執行長奧利弗·布盧默說，「我們不如把精力集中在如何在這裡創造有競爭力的產業框架條件上，只要自己強大起來，就不必害怕歐洲以外的競爭」。

針對歐盟執委會決定對進口自中國的純電動載人汽車發起反補貼調查，中國商務部新聞發言人4日回應說，歐方發起此次反補貼調查僅依據對補貼專案和損害威脅的主觀臆斷，缺乏充足證據支持，不符合世貿組織相關規則，中方對此表示強烈不滿。歐方要求中方在極短時間內進行磋商，且未提供有效的磋商材料，嚴重損害了中方權利。

新聞發言人表示，中方敦促歐方從維護全球產業鏈供應鏈穩定以及中歐全面戰略夥伴關係的大局出發，審慎使用貿易救濟措施，鼓勵以電動汽車為代表的新能源行業深化合作，為中歐電動汽車產業共同發展創造公平、非歧視、可預期的市場環境。中方將密切關注歐方後續調查程式，堅定維護中國企業的合法權益。