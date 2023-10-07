梨山耶穌堂敲響幸福鐘聲 12對新人今辦「雲端上浪漫婚禮」

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參山處長曹忠猷 （左）當場抽出1對日本來回機票，由周宇傑及劉家妤新人幸運獲得！圖／曾麗芳

不受颱風影響，由交通部觀光署參山國家風景區管理處主辦的「2023雲端上的婚禮」，今（7）日在海拔2,011公尺、全台海拔最高的梨山耶穌堂，來自國內外的12對新人，在近百名家屬親友的觀禮下，教堂敲響了幸福鐘聲，完成一場浪漫的雲端上婚禮！

「2023雲端上的婚禮」由參山處長曹忠猷主持，並邀請到財團法人台灣基督長老教會泰雅爾中會徐正義牧師為新人們勉勵祝禱，現場還邀請到台灣觀光大使「喔熊」組長擔任花童引領新人進場，熱鬧非凡。

參山處說，12對經由遴選參加婚禮的新人，都有感人的愛情故事。來自中國浙江的金希是位重度視障者，申請來台攻讀東吳大學法學博士學位，在一次活動中與住在南投、擔任醫護社工的詹凱茹相遇相知，2人克服現實中諸多挑戰，在交往一年後決定攜手紅毯，完成了一段超越明盲、跨越海峽的異國戀情。

值得一提的是，金希本身是受洗的基督徒，能在台灣神聖的梨山耶穌堂完成終身大事，讓他感到意義重大。

另外1對異國戀新人，李筠嵐與來自荷蘭的馬泰斯的相遇，是在2017年透過朋友的介紹，疫情期間，只能依靠文字噓寒問暖；直到今年6月才順利完成兩邊國家的結婚登記，2人很高興在梨山正式舉行婚禮，讓這段異國戀情宣告開花結果。

今天婚禮包括金婚夫妻—嚴崑杉及鄭美珠夫婦，2人結婚50年來攜手走過人生無數挑戰。看遍美景也如同走歷人生諸多風景，此次選在梨山耶穌堂再披一次白紗，彌補當年因經濟關係未能好好舉辦婚禮的遺憾，並見證詮釋了愛情與親情在互相信任與包容下的彌足珍貴，2人也期待能常常到梨山看看蘋果樹王。

參山處長曹忠猷表示，舉辦「雲端上的婚禮」，最重要的是建立梨山觀光品牌，藉由梨山耶穌堂地標，向國內外推廣大梨山豐富多元的觀光資源，希望有機會吸引國外的新人組團來梨山拍婚紗、舉辦聯合婚禮，促進大梨山的觀光商機。

另也提供在地原住民參加聯合婚禮的機會。曹忠猷說，這次除了遴選12對新人，還有梨山居民-賴傅瑞恩和五帕瓦旦，2人交往六年後能在自己的家鄉梨山耶穌堂參加聯合婚禮，現場湧入不少梨山親屬朋友們，感到特別的興奮。

參山處今年為12對國內外新人規劃一場兩天一夜的浪漫高山婚禮之旅，婚禮前一晚，新人及家屬前往梨山耶穌堂參加熱情活力的原民音樂派對，現場邀請梨山原民團隊，包含RAKA原靈舞團、山羊樂團等輪番演出，最後派對壓軸由林曉培現場獻唱，與現場新人同樂，梨山充滿幸福而歡樂的一晚，晚會派對也抽出12對新人專屬抽iPad9等好禮，現場歡樂不已！

今日婚禮，參山處還贈送每對新人價值5,000元紀念品，包含燒陶對杯、客製化郵票相框、幸福愉快雙筷組、袖珍金鏟、甜蜜糕餅等好禮；而且準備了夢幻婚紗決戰賽，現場親友、遊客票選第一名的新人，可獲得9,999元成家禮金，以及抽出1對日本來回機票，由周宇傑及劉家妤新人幸運獲得，讓新人感受幸福滿溢！