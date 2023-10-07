肯亞一帶一路基建爛尾 將向陸再借10億美元

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【中央社奈洛比6日綜合外電報導】東非國家肯亞的副總統賈查瓜今天表示，總統魯托本月稍晚訪問北京時，將向中國請求10億美元（約新台幣320億元）貸款以完成停滯的築路計畫，以及要求延長現有貸款的還款期。

路透社報導，肯亞目前積欠中國的債務達80多億美元（約新台幣2,560億元），前總統甘耶達（Uhuru Kenyatta）的政府用這些資金來建造道路等基礎設施。但許多相關工程已經暫停，因為承包商未能收到應付帳款，紛紛拋下工程離開。

非洲是中國國家主席習近平雄心勃勃的「一帶一路」倡議重點地區。但在倡議之下，北京對肯亞等國家的貸款規模大增，造成這些國家的負債和償債壓力沉重，引發批評人士憤怒。

官方數據顯示，肯亞政府目前一半收入要用來償還陸續到期的中國債務，導致財務吃緊。加上肯亞貨幣顯著走貶，又要償還其他外債，令情況雪上加霜。

但魯托（William Ruto）如今打算向北京提出的方案，顯示他對肯亞的中國債務問題立場轉變。去年總統大選時，他的聯盟批評前總統甘耶達大力向中國借款的行為。而魯托在去年當選前，長期擔任甘耶達的副手。

賈查瓜（Rigathi Gachagua）在肯亞電台Inooro FM受訪時透露，魯托將向中國官員表示：「我們能否談談，你們能否給我們更多時間讓我們能慢慢償債，以及能否再給我們一點錢，讓我們能完成修建道路？」

賈查瓜說：「如果我們拿到10億美元，就能付給這些人（承包商）欠款讓他們回來（工作）。如此一來，即使我們要償債，但道路能夠完工。」

魯托的內閣3日已下令所有部會將預算減少10%，魯托的辦公室也已對政府官員的出國訪問實施一些限制，以節省開支。