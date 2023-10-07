國慶連假高雄活動滿檔 翡翠騎士來了、動漫節湧數萬人

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國慶連假，高雄活動滿檔！日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」將在8日下午，於高雄7號碼頭展開在台灣首場演出。另外，第4屆高雄國際動漫節即起到9日在巨蛋登場，集結了出版、動畫、VTuber、玩具、卡牌桌遊及周邊相關業者共襄盛舉，數萬動漫迷塞爆會場。

高市府行國處表示，10月8日下午3時30分由高雄3所高中職學生及啦啦隊台灣代表隊為表演揭開序幕，翡翠騎士將以148人盛大編制帶來震撼演出，日本學生特別準備一系列歡快曲目，搭配高雄港的無敵海景。而今天下午高雄女中儀隊、高雄高商樂旗隊已提前至7號碼頭進行踩點及彩排，學生互相加油打氣，希望在明天能有最完美表現。

至於未能到場的民眾也能透過線上直播觀看，屆時上「高雄市政府」、「陳其邁」、「中華文化總會」官方臉書、「高雄市政府」、「陳其邁」YouTube官方頻道，都能同步觀看演出，零時差感受來自台日高校生精彩演出的青春活力。

另方面，第4屆高雄國際動漫節囊括台、日知名IP業者，集結出版、動畫、VTuber、玩具、卡牌桌遊及周邊業者共襄盛舉，約70多家廠商300個攤位推出各式特色、好康優惠、滿額贈品等，還也集結動漫畫所衍生的時尚潮物、玩具及琳瑯滿目周邊商品。主辦單位預料展期4天，可望突破30萬人參觀。

此外，今年由資策會策劃與原創IP風雲榜合作，把科技帶入高雄國際動漫節，打造5G狂想遊樂園，將第1屆原創IP風雲榜漫畫組TOP IP獎第3名作品《成為奪心魔之必要》與科技結合，為原創IP提供新的合作里程碑。