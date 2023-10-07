新北玩具再生展 老少發揮創意賦予新生命

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新北市玩具銀行回收二手玩具，累積大量缺損的玩具，玩具銀行改造廢棄玩具，變身為教材，社會局7日於新板藝廊舉行「玩宇宙-玩具再生藝術特展」，展出玩具行動車到三芝、石門、貢寮、三峽等社區關懷據點和兒少據點，教導利用玩具創作出的各式畫作。

社會局指出，去年開辦玩具醫學院系列課程，由玩具醫生帶著孩童拆解和改造玩具。今年又開辦玩宇宙藝術創作，分別到石門馨窩關懷據點、貢寮福隆銀髮俱樂部、三芝好巢兒少據點和三峽小草書屋等，經由老師教導，結合NFT等新興科技，讓二手玩具搖身一變成創作素材。

阿公阿嬤或兒少拿著玩具沾上染料在畫布上作畫，車輪滾過去就是一幅幅美麗的風景。積木不僅可以蓋城堡，還能堆疊蓋在紙上成為小屋。有孩子利用舊玩具創作烤肉架，架上還有一隻雞，說是用來中秋烤肉。小朋友的創意令社會局長李美珍和新生活促進會創辦人羅素如等人嘖嘖稱奇。

李美珍表示，新北市玩具銀行物流中心近3年來，每年回收至少40噸的二手玩具，透過玩具行動車載著整理後的玩具和師資到偏區，讓長輩和孩子一起玩創意、跨代共融，豐富社區資源。

「玩宇宙」展出老少利用二手玩具的畫作和雕塑品，並透過3D掃描技術以NFT形式於線上展出。實體特展在新板藝廊展至10月22日，相關訊息請上玩具銀行及臉書粉絲專頁查詢。