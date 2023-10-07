白沙屯媽祖粉紅超跑來了！嘉義市擠滿人潮拿1夯物

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苗栗白沙屯媽祖「粉紅超跑」史上首次來嘉義市贊境，7日嘉義市長黃敏惠在公明路及啟明路迎請媽祖，大批信眾追隨媽祖鑾轎來嘉，環繞在市政府大樓排隊等候領取祈福安撫奶嘴，盛況空前，黃敏惠表示，明年諸羅建城320周年，能迎來白沙屯媽祖賜福，是地方盛事。

白沙屯拱天宮媽祖7日上午7時抵達設於公明路及啟明路口的大福興宮月老祖廟紅壇，黃敏惠、議長陳姿妏、大福興宮主委曾東本、拱天宮主委洪文華、立委王美惠、新港奉天宮主委何達煌等人，向媽祖上香，接著點燃起馬炮，彩色煙火在天空綻放，繽紛紙花撒落，熱鬧滾滾。

黃敏惠表示，白沙屯拱天宮媽祖首次來嘉，寫下歷史性的一刻，因為「粉紅超跑」沙屯拱天宮媽祖的到來，整個嘉義市熱鬧滾滾，為城市更添祥和安定的力量，相信媽祖鑾轎所到之處，都能以慈悲為人民帶來平安與健康。

鑾轎隊伍出發後左轉進入維新路，信眾高喊「進喔！」，許多人「鑽轎底」祈求媽祖賜福，鑾轎停駕在市政府大門口，排隊等著領取安撫奶嘴等結緣品的民眾，環繞市府前停車場一圈。

搶到頭香領取「安撫奶嘴」的黃先生說，一大早就來排隊，希望媽祖保祐他1歲多的孩子健康快樂。

嘉市府交通處表示，白沙屯媽祖7、8日在嘉義市贊境，預估2日活動將湧入超過20萬信徒，建議民眾多利用高鐵、台鐵、市區公車及公共自行車，若自行開車則建議將停放於市區外圍的路外停車場，搭配使用市區公車、公共自行車，手機下載「愛嘉義APP」就可掌握相關訊息。