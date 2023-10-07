多縣市宣布「高端流感疫苗不進校園」 薛瑞元：尊重地方權責

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

公費流感疫苗2日開打，今年度提供國光、賽諾菲、高端、東洋4廠牌，但許多家長對高端沒信心，目前北中南都有縣市宣布高端疫苗不會進入校園。衛福部長薛瑞元回應，尊重地方政府分配疫苗廠牌的權責，但不希望發生扣住某一廠牌疫苗的狀況，目標是盡可能讓越多民眾接種，提升群體免疫力。

今年公費流感疫苗分兩階段開打，第一階段自10月2日開打，據疾管署統計，截至6日累計接種99萬6394劑。疾管署副署長曾淑慧表示，去年同期接種數為77萬5820劑，今年較去年增加22萬574劑，打氣較熱絡。

但今年高端疫苗首度加入公費流感疫苗行列，不少家長對高端沒信心，擔心孩子在學校統一接種、沒得選廠牌，可能打到高端，甚至考慮放棄公費資格，帶孩子自費接種。為此，基隆、台北、台中等縣市已宣布「高端疫苗不進校園」，新北則規劃於接種前一天告知廠牌。

對此薛瑞元表示，尊重地方政府分配疫苗廠牌的權責，只要疫苗打得完，並無限制如何分配。但他也說，公費流感疫苗的目標是盡，可能讓越多民眾接種，群體免疫力才能提升，因此不希望發生「扣住某一廠牌疫苗」的狀況。

薛瑞元提到，若公費流感疫苗打氣熱絡，全數施打完畢，衛福部有開口合約可以再跟廠商購買；若地方政府要花錢自己採購疫苗，衛福部也不反對。