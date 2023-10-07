印度臺灣形象展3天促成逾7,500萬美元商機

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外貿協會主辦的疫後首場印度台灣形象展7日閉幕，3天展覽計吸引1萬5,000人次參觀，促成超過7,500萬美元商機，展覽盛況空前；包括其昜科技已取得印度Skye Air物流及農用無人機大單，包括創奕能源電巴、東元電機、台塑新智能等均動力系統均獲得印度大廠青睞。

貿協指出，此次孟買台灣形象展獲得當地馬哈拉施特拉州政府高度重視，參展企業充分感受印度市場潛在的豐碩商機，展覽效果超乎預期。

創奕能源於馬哈拉施特拉邦設有電巴工廠，並與印度電動大巴與儲能系統買主約定訪廠，後續商機可期；中興電工氫能三輪車更吸引印度電動二輪車大廠的高度興趣。

此外，印度汽車製造大廠Mahindra ＆ Mahindra亦現場拜訪東元電機及台塑新智能，對於兩大集團生產的電動車動力系統及磷酸鐵鋰電芯產品表達高度興趣，將洽談後續合作。

成大醫院此次攜手商之器科技推廣行動醫療顯示器，有望將我商產品導入當地大型醫院。臺灣兒童防蛀牙噴霧第一品牌拓華生技，則吸引印度美容保健品牌Skinluv Cosmeceuticals、Aurochem, Onco Bhansail等廠商到訪，樂觀後續商機。

專精文具禮品外銷的龍府公司，產品大受印度買主好評，不只洽談多家潛在買主，還於展覽期間與逾20年來的競爭對手成為盟友。貿協表示，印度臺灣形象展作為我對印度旗艦拓銷活動，今年參觀人潮與潛在商機皆讓我商強烈感受印度爆發性商機。