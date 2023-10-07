哈瑪斯突襲以色列 外交部：旅以台僑及民眾均安

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【中央社記者游凱翔台北7日電】伊斯蘭主義運動組織「哈瑪斯」（Hamas）對以色列發動突襲，外交部今天表示，經駐以色列代表處聯繫了解，目前駐處員眷及台灣旅以台僑或民眾均安，駐處將持續密切關注相關情勢發展。

外交部晚間發布新聞稿表示，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯今天凌晨自加薩地區向以色列發射多枚火箭，並有多名哈瑪斯武裝份子進入以色列境內對民眾發動隨機攻擊，目前已知造成多人傷亡。

外交部指出，嚴正譴責哈馬斯對以色列平民進行恐怖暴力攻擊，造成無辜民眾傷亡；外交部亞西及非洲司司長賀忠義大使已於第一時間代表外交部長吳釗燮，向駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅（Maya Yaron）表達台灣慰問之意，外交部將持續與理念相近國家合作，共同抵抗一切形式的恐怖主義攻擊行動。

外交部也進一步說明，經台灣駐以色列代表處聯繫了解，目前駐處員眷及台灣旅以台僑或民眾均安，駐處將持續密切關注相關情勢發展。

外交部提醒，由於近期以巴緊張情勢升高，外交部籲請近期規劃或正在以色列從事商旅活動的民眾務必提高警覺，注意自身安全。民眾在以色列如果遇到急難或緊急事故，請撥打台灣駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：＋886-800-085-095，以獲得即時協助。