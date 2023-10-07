回憶殺!第二屆「露飲•打貓啤酒節」國慶連假熱鬧登場

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嘉義縣政府致力於推動經濟發展和觀光產業，並提供優質服務給市民和遊客，常透過舉辦商圈購物節等活動，希望能促進商圈繁榮，並為地方經濟注入活力。嘉義縣商圈分布廣泛，無論是山區、海邊還是平原，每個商圈都有獨特之處。

為創意後商機及吸引遊客來「嘉」，打貓廚房攜手在地商家合作舉辦第二屆「露飲•打貓啤酒節」，於今(7)日起連續2日舉行，適逢國慶假日期間。遊客只須支付699元，就能暢飲多款澳洲精釀啤酒，還可參加免費趣味啤酒遊戲和高爾夫推桿體驗。

根據經濟部官網公布統計顯示，台灣進口酒以啤酒為主，佔總量的76％，平均每年成長5.6％。商業司指出，台灣許多特色街道吸引產業群聚效益，成為區域發展動力和休憩場所。在疫情趨緩之際，利用品牌特色展現差異化和產業活力，並透過聯合行銷活動振興區域經濟，可吸引民眾到店家消費。

董事長莊宇龍打造的「打貓廚房」已成為嘉義新亮點！他是全球第二大高爾夫球桿身廠經營者，以創新思維和跨域經營能力，將新穎的美式餐酒館「打貓廚房」引進嘉義，期待餐酒館能帶來美食和娛樂盛宴。

莊宇龍表示，位於嘉義民雄的美式餐廳「打貓廚房」獨家進口澳洲精釀啤酒，期望為在地帶來新的飲食體驗。今年是第二度舉辦啤酒節，結合在地特色店家參與市集，包括Netflix推薦美食「林聰明砂鍋魚頭」旗下的「聰明吧」、不添加麵粉的米丸燒「帕海小食總部」、手工窯烤披薩餐車「憲在披薩」等18間在地特色店家。表演團體包含「吾橋有水」、「可愛虎小島」、「MINT」等10組不同風格樂團，美饌搭配美酒還能盡情愜意放鬆享受音樂。

另於10月7日「啤酒節之夜aka.老台派電音派對」晚間8點盛大登場！回到80年代華燈初上夜晚，穿著台式復古風，共享熱情洋溢的音樂派對的回憶殺，邀請「大嘻哈時代」饒舌歌手「小卡比」和「DJ Winnie」，帶來的音樂表演，充滿熱情能量且盡情撒野。

現場安排活動豐富精采，只要參與活動即有小禮物，消費還送嘉義合作店家的優惠券。最特別是參加啤酒比賽，可贏得精釀啤酒，品味美酒同時感受競爭樂趣。今年還特別推出「一泊二食」住宿套票，含住宿、啤酒暢飲券及派對票券，享受夜晚派對與舒適住宿。活動期間提供接駁車服務，往返檜意森活村及嘉義火車站，交通更便利。

（禁止酒駕．飲酒過量有害健康）